Опрос: из-за санкций 51% российских предприятий столкнулись с сокращением поставок — Finance.ua

Опрос: из-за санкций 51% российских предприятий столкнулись с сокращением поставок

Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Санкции, введенные в отношении россии после вторжения путинских войск в Украину, нанесли серьезный ущерб национальной экономике. Более половины (51%) российских компаний столкнулись с сокращением поставок сырья, оборудования, комплектующих и запчастей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетинговым агентством «русопрос», на который ссылается The Insider.

42% опрошенных руководителей выделяют в качестве новых проблем снижение спроса на продукцию или услугу, 32% — трудности в сфере логистики. Трудности в сфере производства отмечают 26% управляющих компаний.

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Всего 62% компаний столкнулись с новыми трудностями в ведении бизнеса, причем для 25% фирм эти проблемы оказались «значительными».

В этой ситуации 40% предприятий планируют или сокращают расходы: 28% урезают расходы на рекламу, маркетинг, продвижение продукции и исследование рынка; 16% сокращают закупки сырья и оборудования; 11% планируют сокращение инвестиций; также идет сокращение штата работников, расходов на аренду, оплату труда (по 8%).

36% руководителей отмечают, что в условиях санкций у них нет планов и идей развития даже на ближайшее будущее. А 61% опрошенных бизнесменов полагают, что государство им не поможет. Еще 27% считают, что поддержка со стороны властей будет носить формальный характер и окажется неэффективной.

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При этом настроения в трудовых коллективах остаются положительными: 35% смотрят в будущее с оптимизмом и рассчитывают извлечь выгоду из рынка рынка иностранных компаний. Пессимизм выражают только 8% подчиненных и 11% деловых партнеров. У 1% работников есть «паника и ощущение катастрофы».

Всего в опросе приняли участие 155 руководителей компаний разных сегментов бизнеса, из которых 87% предприятий принадлежат малому бизнесу. Опрос был проведен в конце апреля и начале мая 2022 года.

О том, насколько серьезно влияют санкции на россию, свидетельствует, например, ситуация в автомобильной отрасли, которая имеет важный эффект на всю экономику. В середине апреля работу продолжали только 4 завода, выпускающих легковые автомобили. А десятки компаний сообщили об остановках работы, в частности, автопроизводители Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Экспорт в россию решили прекратить Ferrari и Lamborghini, а также Jaguar Land Rover.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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