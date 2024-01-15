Оператор ГТС сможет производить электроэнергию — Finance.ua

Оператор ГТС сможет производить электроэнергию
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новую программу соответствия Оператора ГТС Украины с учетом изменений структуры компании и возможности производить электроэнергию.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В 2023 году вступил в силу закон, предусматривающий, что для минимизации риска нарушения безопасности поставок электрической энергии, временно, на период до 1 января 2027 года ОГТС имеет право получить лицензию на ведение деятельности по производству электрической энергии и стать производителем электрической энергии из природного газа на электроустановках, которые являются объектами газотранспортной системы или которые переданы ему во временное пользование в соответствии с решением Кабмина.
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При этом деятельность по производству электрической энергии, в частности, операции по закупке природного газа для производства электроэнергии, должна быть отделена от другой деятельности ОГТС.
Компания обязана вести отдельный от других видов деятельности учет расходов и доходов по деятельности по производству электрической энергии.
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