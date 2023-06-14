ООН зафиксировала рекордное количество беженцев в мире из-за российской агрессии в Украине — Finance.ua

ООН зафиксировала рекордное количество беженцев в мире из-за российской агрессии в Украине Сегодня 19:45 — Мир

ООН зафиксировала рекордное количество беженцев в мире из-за российской агрессии в Украине

Полномасштабная война в Украине привела к наибольшему за последние десятилетия увеличению количества людей, вынужденных покинуть свои дома в результате вооруженного конфликта, насилия и нарушений прав человека.

Об этом говорится в отчете агентства ООН по делам беженцев.

Отмечается, что эти потрясения привели к тому, что в прошлом году больше людей, чем когда-либо, покинули свои дома в Украине, что заставило правительства других стран предпринимать срочные и коллективные действия для смягчения последствий миграционного кризиса.

Война в Украине была главной причиной перемещения людей в 2022 году. Число беженцев из Украины выросло с 27 300 в конце 2021 года до 5,7 миллионов в конце 2022 года. Это самый быстрый отток беженцев со времен Второй мировой войны.

По состоянию на конец 2022 года 11,6 млн украинцев оставались перемещенными лицами, в том числе 5,9 млн внутри своей страны и 5,7 млн выехали в соседние страны.

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В отчете говорится, что люди во всем мире продолжают проявлять чрезвычайное гостеприимство к беженцам, предоставляя защиту и помощь нуждающимся. Однако необходимо гораздо больше международной поддержки и более справедливое распределение ответственности, особенно с теми странами, которые принимают большинство перемещенных лиц.

«Прежде всего, нужно сделать гораздо больше для прекращения конфликта и устранения препятствий, чтобы беженцы имели жизнеспособный вариант вернуться домой добровольно, безопасно и с достоинством», — сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В то время как вторжение в Украину привело к крупнейшему кризису вынужденного перемещения с точки зрения масштабов и скорости в 2022 году, конфликты и отсутствие безопасности в других частях мира с тех пор также продолжаются или возобновляются, говорится в докладе.

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В ООН сообщили, что количество перемещенных лиц в мире в 2022 году выросло на 21% и к концу года составило, по оценкам, 108,4 млн человек. В мае 2023 года это число, вероятно, увеличилось до более чем 110 млн человек, при этом продолжающееся вторжение россии и война в Судане являются основными факторами роста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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