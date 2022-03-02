Онлайн-карта работы торговых сетей в Украине — Finance.ua

На карте есть информация о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет. На онлайн-карте будут систематически обновляться детали указанных сетей и добавляться новые торговые сети и отдельные магазины.
На сайте вы можете найти следующую информацию:
Название магазина/торговой сети.
Часы работы конкретных магазинов в разных городах.
Адреса магазинов.
Статус работы торговых точек.
Справка Finance.ua:
после вторжения России в Украину 24 февраля в стране было введено военное положение. Режим работы магазинов и аптек поменялся. Где купить продукты — читайте по ссылке;
на официальном портале КГГА опубликовали список аптек КП «Фармация», продолжающих работать в условиях военного положения. График работы — с 9.00 до 18.00;
активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Польше и Европе, которое готовы предоставить поляки гражданам Украины, выехавшим из страны из-за войны с Россией.