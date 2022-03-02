Онлайн-карта работы торговых сетей в Украине — Finance.ua

Онлайн-карта работы торговых сетей в Украине

Сегодня 13:43 — Личные финансы

Магазин

Об этом пишет proosbb.info

На карте есть информация о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет. На онлайн-карте будут систематически обновляться детали указанных сетей и добавляться новые торговые сети и отдельные магазины.

На сайте вы можете найти следующую информацию:

Название магазина/торговой сети. Часы работы конкретных магазинов в разных городах. Адреса магазинов. Статус работы торговых точек.

Справка Finance.ua:

после вторжения России в Украину 24 февраля в стране было введено военное положение. Режим работы магазинов и аптек поменялся. Где купить продукты — читайте по ссылке;

на официальном портале КГГА опубликовали список аптек КП «Фармация», продолжающих работать в условиях военного положения. График работы — с 9.00 до 18.00;

активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Польше и Европе, которое готовы предоставить поляки гражданам Украины, выехавшим из страны из-за войны с Россией.



Боритесь — поборемся! Слава Украине!

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