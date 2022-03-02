Онлайн-карта работы торговых сетей в Украине — Finance.ua
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Онлайн-карта работы торговых сетей в Украине

Сегодня 13:43Личные финансы
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МагазинМагазин
В Украине запустили онлайн-карту работы продовольственных магазинов.
Об этом пишет proosbb.info.
На карте есть информация о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет. На онлайн-карте будут систематически обновляться детали указанных сетей и добавляться новые торговые сети и отдельные магазины.
На сайте вы можете найти следующую информацию:
  1. Название магазина/торговой сети.
  2. Часы работы конкретных магазинов в разных городах.
  3. Адреса магазинов.
  4. Статус работы торговых точек.

Справка Finance.ua:

  • после вторжения России в Украину 24 февраля в стране было введено военное положение. Режим работы магазинов и аптек поменялся. Где купить продукты — читайте по ссылке;
  • на официальном портале КГГА опубликовали список аптек КП «Фармация», продолжающих работать в условиях военного положения. График работы — с 9.00 до 18.00;
  • активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Польше и Европе, которое готовы предоставить поляки гражданам Украины, выехавшим из страны из-за войны с Россией.

Боритесь — поборемся! Слава Украине!

По материалам: AgroPolit.com
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