Интерактивная карта бесплатного жилья в Польше и Европе для украинцев — Finance.ua

Интерактивная карта бесплатного жилья в Польше и Европе для украинцев

Сегодня 18:30 — Личные финансы

Чемоданы

Активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Польше и Европе, которое готовы предоставить поляки гражданам Украины, выехавшим из страны из-за войны с Россией.

Об этом сообщает DOU.

Карту распространил директор Института «Польша будущего» Мацей Кавецкий в своем LinkedIn.

Если вы хотите присоединиться к инициативе и добавить ваше жилье на карту, перейдите по ссылке и заполняйте форму

По щелчку на точке на карте открывается описание помещения, условия пребывания, а также координаты.

Все дома можно отфильтровать, например, показать только варианты для мам с детьми.

Справка Finance.ua:

сервис по поиску жилья Airbnb бесплатно приютит более сотни тысяч украинцев, говорит CEO компании Брайан Чески;

для всех украинцев, которые находятся в Польше, международный автобусный оператор FlixBus разрешил бесплатно получить билеты на поездки из Перемышля и Жешува;



«Укрзализныця» заявила о возможности вернуть билеты на поезда, отмененные в связи с военными действиями. Вернуть билеты граждане смогут в течение 2 месяцев.



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