Интерактивная карта бесплатного жилья в Польше и Европе для украинцев — Finance.ua
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Интерактивная карта бесплатного жилья в Польше и Европе для украинцев

Сегодня 18:30Личные финансы
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Активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Польше и Европе, которое готовы предоставить поляки гражданам Украины, выехавшим из страны из-за войны с Россией.
Об этом сообщает DOU.
Карту распространил директор Института «Польша будущего» Мацей Кавецкий в своем LinkedIn.
Если вы хотите присоединиться к инициативе и добавить ваше жилье на карту, перейдите по ссылке и заполняйте форму .
Интерактивная карта бесплатного жилья в Польше и Европе для украинцев
По щелчку на точке на карте открывается описание помещения, условия пребывания, а также координаты.
Все дома можно отфильтровать, например, показать только варианты для мам с детьми.

Справка Finance.ua:

  • сервис по поиску жилья Airbnb бесплатно приютит более сотни тысяч украинцев, говорит CEO компании Брайан Чески;
  • для всех украинцев, которые находятся в Польше, международный автобусный оператор FlixBus разрешил бесплатно получить билеты на поездки из Перемышля и Жешува;
  • «Укрзализныця» заявила о возможности вернуть билеты на поезда, отмененные в связи с военными действиями. Вернуть билеты граждане смогут в течение 2 месяцев.

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По материалам: Ain.Ua
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