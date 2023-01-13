Около 70 тысяч пенсионеров получают пенсии до 2 тыс. грн — статистика ПФУ Сегодня 13:01 — Личные финансы

Около 70 тысяч пенсионеров получают пенсии до 2 тыс. грн — статистика ПФУ

Средний размер пенсии за год вырос на 631,06 грн, или на 15,8% — до 4 622,59 грн.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 января пенсии в Украине получали 10 687 921 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 153 196 человек.

Наибольший средний размер пенсии получают в Киеве — 6366 грн. Самый маленький — в Тернопольской области — 3534 грн.

Инфографика: Пенсионный фонд

Какую пенсию получают украинцы:

свыше 10 000 грн. получают 776 328 человек (7,3%). Средний размер 14 676 грн;

от 5001 до 10 000 грн получают 2 040 330 oci6 (19,1%). Средний размер 6776 грн;



от 4001 до 5000 грн получают 1 218 845 человек (11,4%). Средний размер 4457 грн;



от 3001 до 4000 грн получают 2 515 573 человека (23,5%). Средний размер 3470 грн;



от 2001 до 3000 грн получают 4 067 577 oci6 (38,1%). Средний размер 2443 грн;



до 2000 грн получают 69 268 человек (0,6%). Средний размер: 1209 грн.



Инфографика: Пенсионный фонд

В 2023 году не предусмотрено повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты, от которой зависит размер отдельных пенсий. В то же время правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта. На это в государственном бюджете предусмотрено около 40 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, больше всего пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 891 тыс., в Донецкой — 751 тыс., в Киеве — 746 тыс. и в Харьковской области — 729 тыс. человек;

с 1 января пенсионеры в Украине получают несколько увеличенную еще 1 декабря пенсию: минимальная составляет 2 093 грн (после повышения на 66 грн), а максимальная — 20 930 грн



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