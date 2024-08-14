Ограничение p2p-переводов: перечень возможных критериев, по которым под лимит в 100 000 грн не будут попадать волонтеры — Finance.ua

Ограничение p2p-переводов: перечень возможных критериев, по которым под лимит в 100 000 грн не будут попадать волонтеры Сегодня 19:15 — Финтех и Карты

Банки не будут ограничивать волонтеров лимитом 100 000 грн для исходящих платежей с карты на карту, если они будут соответствовать по меньшей мере двум из пяти критериев, которые будут прописаны в постановлении Национального банка об ограничениях. В соответствии с этими критериями банки смогут делать исключения для клиентов-волонтеров.

Об этом пишет Forbes.

Каким критериям нужно отвечать волонтерам, чтобы не попасть под ограничения НБУ

НБУ планирует установить лимит в 100 000 грн для исходящих p2p-переводов или «с карты на карту» в месяц. Ограничение Нацбанк анонсировал еще в мае, мотивируя это необходимости борьбы со схемными операциями через так называемые карты-дропы, объем которых, по оценке регулятора, составляет 200 млрд грн в год.

Нацбанк планирует добавить к анонсированным ограничениям критерии для волонтеров, чтобы они не затронули их деятельность: «Банки уже ведут внутренние списки волонтеров, платежи в их пользу не будут учитываться в количестве исходящих переводов с одной карты», — отметил замглавы НБУ, Дмитрий Олейник.

Ограничения для физических лиц не будут применяться в двух случаях: если официально подтвержденные доходы клиента банка превышают 100 000 грн или если он является волонтером.

Согласно части проекта постановления НБУ, банки смогут определять, действительно ли физическое лицо занимается волонтерской деятельностью, при условии соблюдения им одновременно по меньшей мере двух критериев из пяти. А именно:

физическое лицо зарегистрировано как волонтер;

проведение волонтерских сборов — типичная деятельность по счетам такого клиента;

пользователь карты предоставил письмо от государственного органа/военной части/благотворительного фонда о сотрудничестве по сбору средств;

физическое лицо предоставило информацию о суммах, сроках, целях сбора и дальнейшем использовании собранных средств;

информация из открытых источников (социальных сетей и Интернета) подтверждает осуществление волонтерской деятельности и цели сборов.

Банк может отказать в переводе более 100 000 грн на исходящие операции в месяц, если выявит и подтвердит информацию о недобросовестной волонтерской деятельности клиента или несоответствие заявленной цели сбора средств фактическим расходам, говорится в проекте постановления.

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