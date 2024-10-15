Оформление доверенности: юристы развенчали главные мифы — Finance.ua

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Оформление доверенности: юристы развенчали главные мифы

Личные финансы
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Оформление доверенности: юристы развенчали главные мифы
Оформление доверенности: юристы развенчали главные мифы
Доверенность — это юридический инструмент, позволяющий одному лицу (представителю) совершать юридически значимые действия от имени и в интересах другого лица — доверителя.
Что правда, а что миф о доверенности в условиях военного времени — объяснили специалисты Юридического советчика ВПЛ.

Доверенность может быть изложена не на бланке, а на обычной белой бумаге

  • Это верно.
Доверенность, изложенная на белой НЕбланковой бумаге, содержащая реквизиты нотариуса (герб, наименование государственной нотариальной конторы/фамилия, имя, отчество нотариуса (частного нотариуса), местонахождение государственной нотариальной конторы/частного нотариуса), скрепленная его подписью и печатью, на время военного положения и на 1 месяц после его отмены (окончания) приравнивается к изложенной на бланке нотариального документа.
Для проверки действительности такой доверенности заинтересованное лицо обращается с его копией к соответствующему нотариусу, который обязан в течение двух рабочих дней выдать справку о подтверждении или опровержении удостоверения им такой доверенности.

Во время действия военного положения можно сделать доверенность онлайн

  • Это миф.
Для оформления доверенности существует специальная процедура, включающая в себя процедуру установления личности. Законодательством не предусмотрена возможность оформления доверенности онлайн.
Законом Украины «О нотариате» установлены определенные правила для совершения нотариальных действий, в том числе и удостоверение доверенности:
  • совершаются на рабочем месте нотариуса (кроме случаев, когда лицо не может самостоятельно явиться к нотариусу, например вследствие тяжелой болезни, отбывания наказания и т. п. — в таком случае нотариус выезжает к лицу);
  • совершаются только при их участников или их уполномоченных представителей;
  • совершаются после установления обратившегося за ними лица;
  • совершаются после того, как нотариус проверит, может ли конкретное лицо обращаться за совершением нотариального действия (например, 14-летний человек, даже имея паспорт гражданина Украины, не имеет права продать принадлежащую ему квартиру) и осознает ли значение своих действий;
  • регистрируются в Реестре совершения нотариальных действий с проставлением личной подписи лица, обратившегося за совершением такого действия.
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Доверенность можно оформить и за границей

  • Это верно.
Граждане Украины могут обратиться за выдачей доверенности в дипломатическое представительство Украины за рубежом ИЛИ в компетентные органы государства пребывания. В первом случае следует учесть необходимость предварительной записи в дипломатическое представительство, а во втором — стоимость услуг и необходимость дальнейшей легализации документа в Украине.

Выдавать доверенности на право распоряжения недвижимостью могут только нотариусы, включенные в утвержденный Минюстом перечень

  • Это миф.
Такое правило действовало, но согласно постановлению Кабмина от 12 декабря 2023 г. № 1309 утратило силу. То есть на сегодняшний день нет никаких перечней и можно обращаться за удостоверением доверенности к любому нотариусу на территории Украины.

Доверенность можно сделать и на оккупированной территории

  • Это миф.
Совершение нотариальных действий нотариусами, рабочее место (контора) которых расположены на временно оккупированной территории, согласно перечню территорий, запрещается.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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