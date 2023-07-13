Офис президента гарантирует инвесторам выплату долгов за «зеленую» энергию — Finance.ua

Офис президента гарантирует инвесторам выплату долгов за «зеленую» энергию Сегодня 20:41 — Энергетика

Офис президента гарантирует инвесторам выплату долгов за «зеленую» энергию

Офис президента гарантирует выплату всех долгов предприятиям возобновляемой энергетики при стабилизации финансовой ситуации в стране и приближении к победе в войне.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

«Когда будем ближе к окончанию войны и стабилизации финансов, тогда предложим четкий график реструктуризации выплаты долгов по существующим зеленым задолженностям. Но точно государство будет выполнять обязательства перед производителями», — сказал Шурма.

Читайте также 500 дней войны: Галущенко рассказал о состоянии энергетики

По его словам, пока предоставить конкретный график реструктуризации долгов невозможно, поскольку идет война и есть очень много непредсказуемых факторов. При этом он отметил, что государство обеспечило уровень расчетов за 2022 год военный год на уровне 70−80% от сгенерированной генерации.

Как сообщалось, предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию — уровень расчетов упал до 32−33%.

Так, долг государственного «Гарантированного покупателя» перед производителями возобновляемой электроэнергии по зеленому тарифу составил 18,6 млрд грн, по данным июньского отчета о финансовой стабильности Нацбанка.

Энергетика и экономика — взаимосвязанные понятия. Из-за полномасштабной войны в Украине экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событии, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.