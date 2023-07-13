Офис президента гарантирует инвесторам выплату долгов за «зеленую» энергию — Finance.ua
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Офис президента гарантирует инвесторам выплату долгов за «зеленую» энергию

Энергетика
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Офис президента гарантирует инвесторам выплату долгов за «зеленую» энергию
Офис президента гарантирует инвесторам выплату долгов за «зеленую» энергию
Офис президента гарантирует выплату всех долгов предприятиям возобновляемой энергетики при стабилизации финансовой ситуации в стране и приближении к победе в войне.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.
«Когда будем ближе к окончанию войны и стабилизации финансов, тогда предложим четкий график реструктуризации выплаты долгов по существующим зеленым задолженностям. Но точно государство будет выполнять обязательства перед производителями», — сказал Шурма.
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По его словам, пока предоставить конкретный график реструктуризации долгов невозможно, поскольку идет война и есть очень много непредсказуемых факторов. При этом он отметил, что государство обеспечило уровень расчетов за 2022 год военный год на уровне 70−80% от сгенерированной генерации.
Как сообщалось, предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию — уровень расчетов упал до 32−33%.
Так, долг государственного «Гарантированного покупателя» перед производителями возобновляемой электроэнергии по зеленому тарифу составил 18,6 млрд грн, по данным июньского отчета о финансовой стабильности Нацбанка.
Энергетика и экономика — взаимосвязанные понятия. Из-за полномасштабной войны в Украине экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событии, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

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По материалам:
РБК-Україна
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