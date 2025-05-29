Официально представлен обновленный Land Rover Defender (фото) — Finance.ua
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Официально представлен обновленный Land Rover Defender (фото)

Технологии&Авто
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Официально представлен обновленный Land Rover Defender (фото)
Официально представлен обновленный Land Rover Defender (фото)
Опубликованы официальные фотографии нового Land Rover Defender в 2026 году. Общий дизайн автомобиля не претерпел существенных изменений. Были скорректированы лишь некоторые детали внешнего облика машины. Кроме того, производитель оптимизировал внутреннюю компоновку модели. Стоимость новинки на рынке Великобритании стартует с отметки 57 135 фунтов стерлингов или 3 млн гривен.
Внедорожник по-прежнему использует прямоугольную головную оптику с полукруглой группой светодиодных ДХО. Конструкция светового корпуса была доработана, она стала меньше и может проектировать уникальную графику при включении. В базе автомобиль оснащен глянцевой черной центральной решеткой. Окантовка может быть серебристой или сатиново-серой.
Официально представлен обновленный Land Rover Defender (фото)
Со стороны Defender сохранил свою классическую квадратную форму. Версия 110 имеет 4-дверную конструкцию с широкими крыльями, 5-спицевыми колесами и многопоршневыми тормозными суппортами. Габариты машины составляют 5018×2105×1967 мм при колесной базе 3022 мм. На корме установлены фонари с классическим дизайном из 4 прямоугольников. Корпус фары теперь выполнен в дымчатом сером цвете.
Официально представлен обновленный Land Rover Defender (фото)
Внутри внедорожник оборудован увеличенным до 13,1 дюйма экраном мультимедиа. Добавлена ​​система контроля за водителем. В первый раз за доплату сейчас предлагается адаптивный круиз для бездорожья. Моторная линейка новинки охватывает 3,0-литровый двигатель с двойным наддувом, 2,0-литровый подключаемый гибрид и 5,0-литровый турбированный V8. Флагманская модель будет предлагаться с 4,4-литровым V8 с двойным наддувом.
По материалам:
uamotors
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