Обязательное наличие бомбоубежищ при строительстве новостроек: что предполагает законопроект — Finance.ua
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Обязательное наличие бомбоубежищ при строительстве новостроек: что предполагает законопроект

Сегодня 14:00Недвижимость
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Верховная Рада намерена установить обязательное наличие бомбоубежищ при строительстве новостроек.
За принятие законопроекта № 7398 за основу проголосовал 271 депутат при минимально необходимых 226.
«Война показала, что в Украине мало надежных укрытий. Значительная часть не оборудована эвакуационными выходами, без доступа к системам водоснабжения и водоотвода, не приспособлена для хранения продуктов питания, не говоря уже о возможности защитить население в случае применения оружия массового поражения. Законопроект № 7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят», — написала председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Законопроектом также предлагается:
— упростить процедуру передачи земельных участков для размещения защитных сооружений гражданской защиты;
— установить, что проектная документация на строительство объектов, в которых будут постоянно находиться более 50 физических лиц или периодически будут находиться более 100 физических лиц, обязательно должна предусматривать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты, проектные решения которого должны обеспечивать соблюдение требований доступности лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения;
— предусмотреть дополнительное основание для отказа органа государственного архитектурно-строительного контроля в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в случае несоблюдения требований по инженерно-техническим мерам гражданской защиты;
— определить требования по содержанию защитных сооружений гражданской защиты в готовности к использованию по назначению.
Ранее парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект № 7398 о срочном развертывании сети защитных сооружений гражданской защиты (бомбоубежищ и укрытий в новостройках).
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Справка Finance.ua:

  • что следует учесть тем, кто планирует купить жилье в период военного положения;
  • эксперты отмечают, что с повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25% купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений. Одновременно все больше покупателей обратят внимание на вторичный рынок.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: Українські Новини
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