Общий ущерб от российской агрессии в Украине может составить триллион долларов, — экономист — Finance.ua

Общий ущерб от российской агрессии в Украине может составить триллион долларов, — экономист

Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Суммарный ущерб, который нанесла Россия Украине за все время агрессии, может составить триллион долларов.

Об этом в комментарии корреспонденту Delo.ua заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Он считает, что пока сложно дать четкую финансовую оценку разрушениям. По словам Амелина, например, сумма ущерба украинской транспортной инфраструктуры колеблется между $50 и $300 млрд. Кроме того, экономист отмечает, что ущерб украинской экономике — от замороженных активов, оставшихся без работы людей и остановленных предприятий — может составлять порядка 30% от ВВП Украины.

«Разрушение инфраструктуры или отъезд большого количества людей также являются важными факторами. Плюс не стоит забывать об ущербе, который был нанесен украинской экономике начиная с 2014 года. Ну, и опять же не забываем о деньгах, которые Сбербанк рф вывел из Украины. Если мы все это сложим, то получим коридор цифр от $500 млрд до одного триллиона долларов. Этот тот объем ущерба, который россия нанесла Украине. Но это очень приблизительные оценки», — резюмирует экономист.

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