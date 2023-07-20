Общая сумма ущерба инфраструктуры Украины достигает $150 миллиардов — Кондратюк — Finance.ua
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Общая сумма ущерба инфраструктуры Украины достигает $150 миллиардов — Кондратюк

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Общая сумма ущерба инфраструктуры Украины достигает $150 миллиардов — Кондратюк
Общая сумма ущерба инфраструктуры Украины достигает $150 миллиардов — Кондратюк
Общая сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины полномасштабным вторжением россии, достигает 150 миллиардов долларов.
Об этом заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила во время выступления на специальном событии Украинского женского конгресса «Участие женщин в восстановлении», ссылаясь на данные специалистов Киевской школы экономики, передает корреспондент Укринформа.
«Общая сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины полномасштабным вторжением россии, уже сейчас достигает 150 миллиардов долларов», — проинформировала она.
По словам Кондратюка, такие данные подготовили специалисты Киевской школы экономики.
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Зампред Главы ВР сообщила, что общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов, среди которых и частные, и многоквартирные, почти 158 тысяч.
«Количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов составляет 3000. Среди них более 1500 школ, почти 1000 садов, 538 вузов», — акцентировала вице-спикер парламента.
В то же время она подчеркнула, что россией разрушены или повреждены 806 объектов медицины, среди них 367 больниц и 344 амбулатории.
«Это не просто поразительные цифры, это разрушения, которые напрямую связаны с жизнью людей, которым теперь негде жить, негде учиться, негде лечиться», — резюмировала заместитель Главы ВР.
По материалам:
Укрінформ
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