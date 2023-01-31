Объемы «зернового коридора» упали почти на треть: Украина заявила о критических проблемах — Finance.ua

Объемы «зернового коридора» упали почти на треть: Украина заявила о критических проблемах Сегодня 08:28 — Аграрный рынок

Объемы «зернового коридора» упали почти на треть: Украина заявила о критических проблемах

Несмотря на то, что за прошлую неделю в рамках «зерновой инициативы» Украина экспортировала 664 тыс. тонн продовольствия, для аграрных поставок остаются несколько серьезных проблем.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

«Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов — 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы „зерновой инициативы“, когда объем экспорта был незначительным... Количество судов, проходящих инспекцию в Босфоре и получающих разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3 судов в сутки», — рассказали в ведомстве.

В МИУ подчеркнули, что российская сторона в СКЦ продолжает блокировать реализацию программы и искусственно увеличивает очередь с судов в Босфоре. Сейчас 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции (92 — на заход в порты под загрузку, а 25 — уже с грузом). За прошедшую неделю состоялось всего 20 инспекций при минимально необходимых 84.

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Также существует проблема с регистрацией судов, которую россияне тормозят. Так, из более чем 80 заявленных судов ежедневно они без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна.

«Эти факторы тормозят реализацию „зерновой инициативы“: наблюдаем снижение объемов экспорта почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, а значит, мир недополучает агропродукцию в нужном объеме. Подавляющее большинство стран получают ее с огромными задержками во времени из-за простоя судов в Босфоре», — отметили в Мининфраструктуры.

Как сравнили в ведомстве, в то время как в портах Большой Одессы под обработкой находится 21 судно, «зерновым коридором» двигаются только 3 судна под погрузку. По факту сложившейся ситуации украинская сторона ожидает реакции Турции и ООН.

По расчетам МИУ, всего с 1 августа прошлого года в «зерновой инициативе» приняли участие 687 судов, экспортировавших 18,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. При стабильном функционировании «зернового коридора» этот показатель должен составлять более 28 млн тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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