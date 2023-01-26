Grain From Ukraine: Украина готовит к отправке еще три судна с зерном в Африку — Finance.ua

Grain From Ukraine: Украина готовит к отправке еще три судна с зерном в Африку Сегодня 09:46 — Аграрный рынок

По программе Grain From Ukraine Украина готовит к отправке три судна с зерном в Африку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Сейчас мы организационно готовим отправку еще 3 судов. Мы ожидаем, что следующие балкеры с пшеницей пойдут на Кению, Йемен и Судан. Объемы этих загрузок составят 25-30 тыс. тонн», — рассказал замминистра Маркиян Дмитрасевич.

Недавно делегация Минагрополитики посетила африканские страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса.

«Африканские страны больше всего ощущают острую потребность в продовольствии, а также страдают от повышения цен на него. Хуже всего — они страдают от его дефицита. Прежде всего мы хотели им объяснить истинную причину их гуманитарного кризиса, и наладить с ними прочные торговые связи». К примеру, Кения и Нигерия очень ждут наше зерно", — объяснил цель визита Дмитрасевич.

Также в ходе визита обсуждалась продовольственная программа Grain from Ukraine, которую Украина реализует совместно с World Food Programme.

Економічна Правда По материалам:

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