Объем средств населения в банках будет расти и дальше — прогноз банков Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Объем средств населения в банках будет расти и дальше — прогноз банков

Объем фондирования банков в ІІІ квартале возрос, и большинство банков отметили большее увеличение средств населения по сравнению с бизнесом.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса о банковском фондировании.

Респонденты опроса отметили, что в ІІІ квартале объем обязательств в целом вырос. Большинство финучреждений сообщило о росте объема средств домохозяйств.

График: НБУ

Фондирование от корпораций возросло у 54% опрошенных, хотя во ІІ квартале таковых было 68%. Объем оптового фондирования, охватывающий выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочное рефинансирование и т. д. , рос четыре квартала подряд, преимущественно у отдельных крупных финучреждений.

По мнению банков, увеличивать заимствования у населения их побудили изменения регуляторных требований. А вот предложение клиентов и стоимость средств не способствовали наращиванию вложений. Депозиты от корпораций, как и квартал назад, увеличились благодаря предложению самих клиентов, гораздо меньшая доля банков указала, что на привлечение средств влияли регуляторные требования.

График: НБУ

В IV квартале финучреждения в целом ожидают несущественного роста объема обязательств. По оценкам банков, привлечения вырастут только от населения, а от бизнеса останутся неизменными. Объем оптового фондирования несколько уменьшится.

В третьем квартале треть банков ожидала привлечь оптовое фондирование в следующие 12 месяцев. Отдельные крупные финучреждения надеялись получить оптовые средства уже в ІV квартале. Банки рассчитывали на финансирование для проектов восстановления, в частности от ЕС и МФО. Респонденты планировали привлекать оптовые средства преимущественно для согласования срочности активов и обязательств. Регуляторные требования также побуждали привлекать оптовое фондирование.

Средняя стоимость фондирования в целом снижалась на пять кварталов подряд. Однако доли респондентов, которые сообщили о снижении стоимости средств бизнеса и населения, были несколько меньше рекордных показателей ІІ квартала. Стоимость оптовых привлечений, по оценкам банков, снижалась второй квартал подряд.

График: НБУ

Напомним, по данным Фонда гарантирования, по состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября.

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