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Объем средств населения в банках будет расти и дальше — прогноз банков

Кредит&Депозит
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Объем средств населения в банках будет расти и дальше — прогноз банков
Объем средств населения в банках будет расти и дальше — прогноз банков
Объем фондирования банков в ІІІ квартале возрос, и большинство банков отметили большее увеличение средств населения по сравнению с бизнесом.
Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса о банковском фондировании.
Респонденты опроса отметили, что в ІІІ квартале объем обязательств в целом вырос. Большинство финучреждений сообщило о росте объема средств домохозяйств.
График: НБУ
График: НБУ
Фондирование от корпораций возросло у 54% опрошенных, хотя во ІІ квартале таковых было 68%. Объем оптового фондирования, охватывающий выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочное рефинансирование и т. д., рос четыре квартала подряд, преимущественно у отдельных крупных финучреждений.
По мнению банков, увеличивать заимствования у населения их побудили изменения регуляторных требований. А вот предложение клиентов и стоимость средств не способствовали наращиванию вложений. Депозиты от корпораций, как и квартал назад, увеличились благодаря предложению самих клиентов, гораздо меньшая доля банков указала, что на привлечение средств влияли регуляторные требования.
График: НБУ
График: НБУ
В IV квартале финучреждения в целом ожидают несущественного роста объема обязательств. По оценкам банков, привлечения вырастут только от населения, а от бизнеса останутся неизменными. Объем оптового фондирования несколько уменьшится.
В третьем квартале треть банков ожидала привлечь оптовое фондирование в следующие 12 месяцев. Отдельные крупные финучреждения надеялись получить оптовые средства уже в ІV квартале. Банки рассчитывали на финансирование для проектов восстановления, в частности от ЕС и МФО. Респонденты планировали привлекать оптовые средства преимущественно для согласования срочности активов и обязательств. Регуляторные требования также побуждали привлекать оптовое фондирование.
Средняя стоимость фондирования в целом снижалась на пять кварталов подряд. Однако доли респондентов, которые сообщили о снижении стоимости средств бизнеса и населения, были несколько меньше рекордных показателей ІІ квартала. Стоимость оптовых привлечений, по оценкам банков, снижалась второй квартал подряд.
График: НБУ
График: НБУ
Напомним, по данным Фонда гарантирования, по состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября.
По материалам:
Finance.ua
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