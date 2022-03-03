ОАЭ отменили визы для украинцев — Finance.ua

ОАЭ отменили визы для украинцев

Сегодня 17:11 — Мир

ОАЭ отменили визы для украинцев

Объединенные Арабские Эмираты упразднили визы для граждан Украины.

Об этом Посольство Украины в ОАЭ сообщает в Фейсбуке

По информации Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ возобновлено действие Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и правительством ОАЭ о взаимной отмене визовых требований.

Таким образом, все граждане Украины, прибывающие в ОАЭ, с 3 марта 2022 имеют право безвизового въезда и пребывания на территории Эмиратов в соответствии с положениями вышеупомянутого меморандума.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ дополнительно сообщило, что, учитывая гуманитарные условия, в которых оказались граждане Украины, принято решение о предоставлении возможности гражданам Украины, въехавшим в Эмираты до 3 марта 2022 года, находиться на территории ОАЭ сроком до одного года при условии прохождения соответствующей процедуры продления пребывания в ОАЭ (без уплаты штрафов за превышение срока пребывания на территории ОАЭ).

Подробности о процедуре продления пребывания в ОАЭ будут сообщены после их получения от эмиратской стороны.

Как сообщал Укринформ, 1 марта Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают действие Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований.

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