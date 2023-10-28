Нужно ли декларировать материальную помощь, полученную во время войны — разъяснение НАПК — Finance.ua
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Нужно ли декларировать материальную помощь, полученную во время войны — разъяснение НАПК

Личные финансы
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Нужно ли декларировать материальную помощь, полученную во время войны — разъяснение НАПК
Нужно ли декларировать материальную помощь, полученную во время войны — разъяснение НАПК
Со вступлением в силу Закона о возобновлении декларирования 12 октября 2023 года стартовала кампания декларирования за 2021 и 2022 годы, которая продлится до 31 января 2024 года.
Поэтому на сайте НАПК ответили на самые распространенные вопросы относительно декларирования.

Следует ли декларировать помощь от международных организаций и других государств?

Независимо от того, находились ли вы на территории Украины или за границей в то время, когда получали эту помощь, декларировать ее не нужно.
Если вы уже подали декларацию, в которой указаны сведения о денежных выплатах (материальной помощи) от международных организаций, иностранных государств, то это не повлечет юридических последствий. В декларации за следующий отчетный период вы можете просто не указывать такие выплаты.
В то же время, это касается только тех деклараций, отчетный период которых полностью или частично приходится на период действия военного положения.
Итак, если пособие выплачено за счет:
  • средств иностранных государств (речь, в частности, идет о выплатах украинцам, выехавшим за рубеж вследствие полномасштабного вторжения рф), кроме средств, полученных от рф;
  • международных организаций (например, за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, средств ЮНИСЕФ, Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и т. п.) ее не нужно декларировать.

Нужно ли декларировать денежную помощь от Украины?

Такое пособие нужно декларировать.
В частности, это касается денежной помощи, предоставляемой внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) от государства, в том числе по заявкам, поданным через платформу «єДопомога». Также это может быть:
  • покрытие расходов на проживание (пособие на проживание ВПЛ);
  • компенсация расходов, связанных с безвозмездным временным размещением (пребыванием) ВПЛ;
  • денежная помощь эвакуируемому гражданскому населению;
  • денежная помощь гражданскому населению деоккупированных населенных пунктов;
  • денежная помощь украинцам, лишившимся работы из-за войны и т. д.
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В декларации источником дохода таких средств рекомендуем указывать Кабинет Министров Украины (заблокировав поле для ввода кода ЕГРПОУ).

Как заполнить сведения о пособии на проживание ВПЛ?

При внесении информации, например о пособии на проживание ВПЛ, в раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации, отчетный период которой полностью или частично приходится на период действия военного положения, рекомендуется:
  • в поле «Вид дохода» выбрать отметку «Другое»;
  • в поле «Укажите, какой именно» указать «Пособие на проживание ВПЛ»;
  • в поле «Источник (источника) дохода» выбрать отметку «Другое физическое или юридическое лицо»;
  • в поле «Тип лица» выбрать отметку «Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине»;
  • в поле «Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» выбрать отметку «Не известно»
  • в поле «Наименование юридического лица» указать «Кабинет Министров Украины».
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Декларируя виды помощи, в поле «Укажите, какой именно» следует указать именно тот вид помощи, который был получен субъектом декларирования / членом его семьи, например — «Помощь єПідтримка», «Компенсация расходов, связанная с размещением ВПЛ», «Денежная помощь эвакуируемому населению» и т. д.
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По материалам:
Finance.ua
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