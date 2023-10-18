Украинцев хотят обязать декларировать покупку валюты — Finance.ua

Украинцев хотят обязать декларировать покупку валюты Сегодня 15:48 — Валюта

Украинцев хотят обязать декларировать покупку валюты

В Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.

Как пишет портал Новости. Live, это прописано в законопроекте № 9457 , который рекомендовал к принятию Комитет ВРУ по антикоррупционной политике.

Согласно положениям законопроекта, такие данные необходимо указывать в декларации, если сумма соответствующей сделки будет превышать 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. Таким образом, в 2023 году это 134 тыс. грн. или около 3,5 тыс. долларов.

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В такую ​​информацию будут включаться данные о виде сделки, а также ее предмете. По письменному запросу НАПК субъект декларирования должен предоставить некоторую информацию о контрагенте.

Как объясняют инициаторы законопроекта, курсы валют достаточно динамичны и существенно меняются. Даже двойная конвертация может образовывать дополнительные доходы. В зависимости от разницы в курсах и объемах конвертации суммы могут достигать миллионов гривен.

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Это может быть лазейкой для узаконивания лицами своих нелегально приобретенных активов.

В НАПК отмечают, что декларирование данных о сделках купли-продажи валюты с одной стороны позволит добропорядочным субъектам объяснить происхождение доходов, с другой — эта обязанность исключит возможность легализации активов для недобросовестных субъектов.

Автор законопроекта — премьер-министр Денис Шмыгаль.

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