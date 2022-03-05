НПС «Простир» отменила комиссию интерчейндж по операциям оплаты товаров и услуг — Finance.ua

НПС «Простир» отменила комиссию интерчейндж по операциям оплаты товаров и услуг

Сегодня 10:41 — Финтех и Карты

Простір

Национальная платежная система «Простир» приняла решение временно отменить межбанковские комиссии (интерчейндж) по операциям оплаты товаров и услуг с помощью платежных карт Простир.

Такое решение принято в поддержку предложения банковского сообщества, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Это решение направлено на стимулирование безналичных операций в условиях военного положения для безопасности как граждан и бизнеса, так и банковских работников. Инициатива банков об отмене комиссии за услуги эквайринга позволит поддержать торгово-сервисные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность в эти критические для нашей страны времена» , — отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Справка Finance.ua:

ранее платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, перестали работать на Украине;

платежная система Visa приостанавливает межбанковскую комиссию для внутренних транзакций в торговых точках Украины;



в результате России против Украины платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на российской территории.



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