НПС «Простир» отменила комиссию интерчейндж по операциям оплаты товаров и услуг — Finance.ua
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НПС «Простир» отменила комиссию интерчейндж по операциям оплаты товаров и услуг

Сегодня 10:41Финтех и Карты
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Национальная платежная система «Простир» приняла решение временно отменить межбанковские комиссии (интерчейндж) по операциям оплаты товаров и услуг с помощью платежных карт Простир.
Такое решение принято в поддержку предложения банковского сообщества, сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Это решение направлено на стимулирование безналичных операций в условиях военного положения для безопасности как граждан и бизнеса, так и банковских работников. Инициатива банков об отмене комиссии за услуги эквайринга позволит поддержать торгово-сервисные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность в эти критические для нашей страны времена» , — отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Справка Finance.ua:

  • ранее платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, перестали работать на Украине;
  • платежная система Visa приостанавливает межбанковскую комиссию для внутренних транзакций в торговых точках Украины;
  • в результате России против Украины платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на российской территории.
По материалам: Finance.UA
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