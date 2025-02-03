Новые требования к фискальным чекам: бизнес просит Минфин продлить переходный период — Finance.ua

Новые требования к фискальным чекам: бизнес просит Минфин продлить переходный период Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Новые требования к фискальным чекам: бизнес просит Минфин продлить переходный период

Бизнес обратился в Министерство финансов Украины с просьбой еще на 6 месяцев продлить переходный период для корректного введения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков.

включение в фискальные чеки дополнительных реквизитов для повышения прозрачности расчетных операций;

внедрение обновленных технических стандартов для программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

«Бизнес поддерживает инициативы, которые помогут повысить прозрачность расчетов, и выступает за конструктивный диалог между государством и бизнесом для эффективного внедрения изменений», — говорится в сообщении.

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Поэтому компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации приветствуют решение Министерства финансов Украины продлить переходный период для внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков до 1 марта 2025 года. В то же время, начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели выявили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени для решения. Ведь ритейлеры сталкиваются с необходимостью:

перепрограммирования кассового оборудования во всех торговых точках;

обновления программного обеспечения для соответствия новым стандартам;

информирования работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров;

проведения тестирования и устранения ошибок.

«Учитывая эти вызовы, Европейская Бизнес Ассоциация призывает Министерство финансов продлить переходный период еще на 6 месяцев. Это позволит компаниям корректно обновить свои системы и программное обеспечение, а также избежать рисков штрафов за несвоевременное выполнение требований», — сообщили в ЕБА.

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