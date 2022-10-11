Новая Зеландия ввела новые санкции против россии: в список попали более 50 российских олигархов — Finance.ua
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Новая Зеландия ввела новые санкции против россии: в список попали более 50 российских олигархов

Мир
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Новая Зеландия ввела новые санкции против россии: в список попали более 50 российских олигархов
Новая Зеландия ввела новые санкции против россии: в список попали более 50 российских олигархов
Правительство Новой Зеландии ввело новые ограничительные меры против россии за ее вторжение в Украину, а также попытку аннексии нескольких украинских регионов.
Об этом сообщает RNZ.
В новый санкционный пакет попали 51 российский олигарх и 24 чиновника-коллаборанта на временно оккупированных украинских территориях, поддерживаемых рф.
В санкционный список, в частности, попали:
  • глава правления «Газпромбанка» Андрей Акимов;
  • совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов;
  • гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков;
  • экс-председатель совета директоров корпорации АФК «Система» Владимир Евтушенков;
  • президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин;
  • гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и другие.
Также экономические ограничения ввели против «председателя» оккупационного «правительства» Запорожской области Антона Кольцова, заместителя «председателя правительства» Херсонской области Владимира Беспалова, «министра» топлива и энергетики «ЛНР» Константина Завизенова и еще 21 чиновника.
Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута отдельно отметила санкции против Андрея Акимова — у миллиардера есть недвижимость в Новой Зеландии.
Ему и его семье запретили въезд в страну, принадлежащие ему самолеты и суда не смогут заходить в пространство Новой Зеландии. Также введены санкции против его компании Evraz.
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Также ограничения продлевают действие 35% пошлины на российский импорт, срок действия которого должен был истечь в следующем месяце, до 2025 года, а также запрет на торговлю товарами роскоши, такими как новозеландское вино и морепродукты, российская водка и икра, а также такими продуктами, как нефть, газ и соответствующее производственное оборудование.
По словам главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты, новый раунд санкций — ощутимый способ для правительства Новой Зеландии выразить осуждение вторжения россии и ее недавних попыток незаконно аннексировать регионы Украины.
В целом Новая Зеландия санкционировала уже более 1000 российских физических и юридических лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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