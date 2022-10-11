Новая Зеландия ввела новые санкции против россии: в список попали более 50 российских олигархов — Finance.ua

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии: в список попали более 50 российских олигархов Сегодня 15:32 — Мир

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии: в список попали более 50 российских олигархов

Правительство Новой Зеландии ввело новые ограничительные меры против россии за ее вторжение в Украину, а также попытку аннексии нескольких украинских регионов.

Об этом сообщает RNZ

В новый санкционный пакет попали 51 российский олигарх и 24 чиновника-коллаборанта на временно оккупированных украинских территориях, поддерживаемых рф.

В санкционный список, в частности, попали:

глава правления «Газпромбанка» Андрей Акимов;

совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов;

гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков;

экс-председатель совета директоров корпорации АФК «Система» Владимир Евтушенков;

президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин;

гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и другие.

Также экономические ограничения ввели против «председателя» оккупационного «правительства» Запорожской области Антона Кольцова, заместителя «председателя правительства» Херсонской области Владимира Беспалова, «министра» топлива и энергетики «ЛНР» Константина Завизенова и еще 21 чиновника.

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута отдельно отметила санкции против Андрея Акимова — у миллиардера есть недвижимость в Новой Зеландии.

Ему и его семье запретили въезд в страну, принадлежащие ему самолеты и суда не смогут заходить в пространство Новой Зеландии. Также введены санкции против его компании Evraz.

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Также ограничения продлевают действие 35% пошлины на российский импорт, срок действия которого должен был истечь в следующем месяце, до 2025 года, а также запрет на торговлю товарами роскоши, такими как новозеландское вино и морепродукты, российская водка и икра, а также такими продуктами, как нефть, газ и соответствующее производственное оборудование.

По словам главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты, новый раунд санкций — ощутимый способ для правительства Новой Зеландии выразить осуждение вторжения россии и ее недавних попыток незаконно аннексировать регионы Украины.

В целом Новая Зеландия санкционировала уже более 1000 российских физических и юридических лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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