Новая Зеландия расширила санкции против россии — Finance.ua

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Новая Зеландия расширила санкции против россии

Мир
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Новая Зеландия расширила санкции против россии
Новая Зеландия расширила санкции против россии
Власти Новой Зеландии расширили санкции против России — они вводятся против ряда предприятий военно-промышленного комплекса, компаний «СОГАЗ» и «РЖД».
«Санкции внедряются против страховой компании „СОГАЗ“, компании „РЖД“ и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России», — отмечается в заявлении МИД Новой Зеландии.
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Санкции предусматривают широкий спектр мероприятий, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и прибытие в страну морских и воздушных судов.
А также запрещают физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС россии, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.

Справка Finance.ua:

  • ранее Новая Зеландия объявила о новых санкциях против крупнейших российских банков и финансовых учреждений в рамках «реакции правительства на вторжение россии в Украину»;
  • Новая Зеландия также ввела дополнительные санкции против российских политиков и оборонных учреждений, «поддерживающих действия путина в Украине».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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