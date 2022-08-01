Новая Зеландия расширила санкции против россии — Finance.ua

Новая Зеландия расширила санкции против россии Сегодня 14:42 — Мир

Новая Зеландия расширила санкции против россии

Власти Новой Зеландии расширили санкции против России — они вводятся против ряда предприятий военно-промышленного комплекса, компаний «СОГАЗ» и «РЖД».

«Санкции внедряются против страховой компании „СОГАЗ“, компании „РЖД“ и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России», — отмечается в заявлении МИД Новой Зеландии.

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Санкции предусматривают широкий спектр мероприятий, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и прибытие в страну морских и воздушных судов.

А также запрещают физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС россии, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.

Справка Finance.ua:

ранее Новая Зеландия объявила о новых санкциях против крупнейших российских банков и финансовых учреждений в рамках «реакции правительства на вторжение россии в Украину»;

Новая Зеландия также ввела дополнительные санкции против российских политиков и оборонных учреждений, «поддерживающих действия путина в Украине».

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