Новая Skoda Octavia 2024: как будет выглядеть и что изменили (фото) — Finance.ua

Новая Skoda Octavia 2024: как будет выглядеть и что изменили (фото) 14.04.2024, 02:12 — Технологии&Авто

Новая Skoda Octavia 2024: как будет выглядеть и что изменили (фото), Фото: Skoda

Skoda Octavia 2024 обновилась внешне и внутри. Модель стала на конвейер в бензиновых и дизельных версиях, а потом начнут производить плагин-гибриды.

Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.

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В Чехии стартовало производство Skoda Octavia 2024. Обновленные лифтбек и универсал начали собирать на основном предприятии в Млада-Болеславе, а затем их выпуск перенесут на завод в городе Квасины.

Новая Skoda Octavia отличается прежде всего измененной передней частью: ей увеличили решетку радиатора и установили матричные фары со стреловидными ходовыми огнями. Сзади обновили фонари.

Фото: Skoda

В салоне Skoda Octavia 2024 улучшена отделка. Теперь у всех версий модели есть виртуальная приборная панель и двухзонный климат-контроль, а в топовом варианте центральный тачскрин увеличили до 13 дюймов по диагонали.

Фото: Skoda

В список опций были добавлены мониторы для задних пассажиров, а мультимедиа можно дополнить ChatGPT.

Со старта новая Skoda Octavia будет доступна с бензиновыми двигателями объемом 1,5 л (114 и 150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 115 и 150 л. с.

AvtoDream По материалам:

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