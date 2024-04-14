Новая Skoda Octavia 2024: как будет выглядеть и что изменили (фото) — Finance.ua
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Новая Skoda Octavia 2024: как будет выглядеть и что изменили (фото)

Технологии&Авто
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Новая Skoda Octavia 2024: как будет выглядеть и что изменили (фото)
Новая Skoda Octavia 2024: как будет выглядеть и что изменили (фото), Фото: Skoda
Skoda Octavia 2024 обновилась внешне и внутри. Модель стала на конвейер в бензиновых и дизельных версиях, а потом начнут производить плагин-гибриды.
Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.
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В Чехии стартовало производство Skoda Octavia 2024. Обновленные лифтбек и универсал начали собирать на основном предприятии в Млада-Болеславе, а затем их выпуск перенесут на завод в городе Квасины.
Новая Skoda Octavia отличается прежде всего измененной передней частью: ей увеличили решетку радиатора и установили матричные фары со стреловидными ходовыми огнями. Сзади обновили фонари.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
В салоне Skoda Octavia 2024 улучшена отделка. Теперь у всех версий модели есть виртуальная приборная панель и двухзонный климат-контроль, а в топовом варианте центральный тачскрин увеличили до 13 дюймов по диагонали.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
В список опций были добавлены мониторы для задних пассажиров, а мультимедиа можно дополнить ChatGPT.
Со старта новая Skoda Octavia будет доступна с бензиновыми двигателями объемом 1,5 л (114 и 150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 115 и 150 л. с.
По материалам:
AvtoDream
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