Новая почта открывает счета для перевозки гуманитарной помощи. — Finance.ua

Новая почта открывает счета для перевозки гуманитарной помощи.

Сегодня 13:25 — Фондовый рынок

Новая почта открывает счета для перевозки гуманитарной помощи.

Новая почта сообщает, что они развернули широкую программу по доставке гуманитарных грузов как по Украине, так и из-за границы для поддержки наших воинов и украинцев, попавших в затруднительное положение.

В Украине мы бесплатно доставляем груз от волонтеров и организаций, которые помогают армии и терробороне. К сожалению, грузы с зарубежных складов у компании нет возможности перевозить бесплатно. Ведь это значительные расходы на топливо, бронирование самолетов и прочие логистические расходы — и наших ресурсов недостаточно.

«Чтобы мы могли перевозить бесплатно волонтерскую гуманитраную помощь со всего мира, нам необходима финансовая помощь. Очень просим организации и небезразличных, желающих Украине мира и процветания, отнестись с пониманием к этой ситуации» — говорят в компании.

Для помощи открыли специальные счета, на которые можно перечислить средства, которые пойдут на логистические расходы.

Счета доступны в различных валютах:

EUR. BENEFICIARY BANK:

OTP Bank, 43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine

Branch soft code: 300528.

SWIFT: OTPVUAUK

Номер счета: UA793005280000026008455061609

Currency: EUR

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

PAYMENT DETAILS:

Payment for international delivery of humanitarian aid

USD, BENEFICIARY BANK: OTP Bank

43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine

Branch soft code: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Account Number: UA793005280000026008455061609

Currency: USD

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

ДЕТАЛИ ОПЛАТЫ:

Payment for international delivery of humanitarian aid

Грн

Банк получателя:

АТ «ОТП Банк»

Украина, г. Киев, 01033, ул. Жилянская, 43

МФО: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Банковский счет: UA793005280000026008455061609

Валюта: гривна

Получатель:

ТОВ «НП ГЛОБАЛ»

03026, г. Киев, ул. Столичное шоссе, 103

Свид-во плательщика НДС № 200136922

ИНН 381304126502

ЕГРПОУ 38130410

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