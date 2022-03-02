Новая почта открывает счета для перевозки гуманитарной помощи. — Finance.ua
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Новая почта открывает счета для перевозки гуманитарной помощи.

Сегодня 13:25Фондовый рынок
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Новая почта открывает счета для перевозки гуманитарной помощи.
Новая почта сообщает, что они развернули широкую программу по доставке гуманитарных грузов как по Украине, так и из-за границы для поддержки наших воинов и украинцев, попавших в затруднительное положение.
В Украине мы бесплатно доставляем груз от волонтеров и организаций, которые помогают армии и терробороне. К сожалению, грузы с зарубежных складов у компании нет возможности перевозить бесплатно. Ведь это значительные расходы на топливо, бронирование самолетов и прочие логистические расходы — и наших ресурсов недостаточно.
«Чтобы мы могли перевозить бесплатно волонтерскую гуманитраную помощь со всего мира, нам необходима финансовая помощь. Очень просим организации и небезразличных, желающих Украине мира и процветания, отнестись с пониманием к этой ситуации» — говорят в компании.
Для помощи открыли специальные счета, на которые можно перечислить средства, которые пойдут на логистические расходы.
Счета доступны в различных валютах:
EUR. BENEFICIARY BANK:
OTP Bank, 43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine
Branch soft code: 300528.
SWIFT: OTPVUAUK
Номер счета: UA793005280000026008455061609
Currency: EUR
BENEFICIARY:
NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY
03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103
VAT payer certification number 200136922
ITN 381304126502
Reg. code (EDRPOU) 38130410
PAYMENT DETAILS:
Payment for international delivery of humanitarian aid
USD, BENEFICIARY BANK: OTP Bank
43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine
Branch soft code: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Account Number: UA793005280000026008455061609
Currency: USD
BENEFICIARY:
NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY
03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103
VAT payer certification number 200136922
ITN 381304126502
Reg. code (EDRPOU) 38130410
ДЕТАЛИ ОПЛАТЫ:
Payment for international delivery of humanitarian aid
Грн
Банк получателя:
АТ «ОТП Банк»
Украина, г. Киев, 01033, ул. Жилянская, 43
МФО: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Банковский счет: UA793005280000026008455061609
Валюта: гривна
Получатель:
ТОВ «НП ГЛОБАЛ»
03026, г. Киев, ул. Столичное шоссе, 103
Свид-во плательщика НДС № 200136922
ИНН 381304126502
ЕГРПОУ 38130410
По материалам: Finance.UA
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