"Новая почта" открыла отделение в Праге: тарифы — Finance.ua

"Новая почта" открыла отделение в Праге: тарифы Сегодня 12:40 — Личные финансы

"Новая почта" открыла отделение в Праге: тарифы

Украинский оператор почтовой связи компания «Новая почта» открыла первое отделение в Праге. Чехия стала третьей страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши и Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отделение Nova Post ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения. Срок доставки начинается от 5 рабочих дней, максимальный не указывается.

«Уже в этом году мы откроем дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестируем в развитие компании в Чехии 3 млн чешских крон», — прокомментировал открытие Вячеслав Климов, совладелец группы компаний Новая почта.

Тарифы

Стоимость доставки из Украины в Чехию:

документы — 250 грн;

посылки до 2 кг — 400 грн;

посылки до 10 кг — 600 грн;

посылки до 30 кг — 1200 грн;

грузы от 31 кг до 1000 кг — 40 грн за 1 кг веса.

05.06.2023 . Тариф на доставку посылок рассчитывается на одно место и не включает в себя доплату за адресную доставку. Указанный тариф не учитывает возможные таможенные платежи. Цены указаны в грн с НДС, действительны с. Тариф на доставку посылок рассчитывается на одно место и не включает в себя доплату за адресную доставку. Для расчета тарифа используется большее значение фактического или объемного веса.

Напомним, «Новая почта» уже начала работать в Польше и Литве. В планах компании открыть отделение еще в двух странах Европы — Румынии и Германии. Планировалось, что открытие отделения в Берлине состоится в апреле этого года, но этого не произошло.

Открытие отделения в Румынии планируется на второй квартал 2023 года, то есть до конца июня.

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