"Новая почта" открыла отделение в Праге: тарифы — Finance.ua

"Новая почта" открыла отделение в Праге: тарифы
Украинский оператор почтовой связи компания «Новая почта» открыла первое отделение в Праге. Чехия стала третьей страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши и Литвы.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Отделение Nova Post ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения. Срок доставки начинается от 5 рабочих дней, максимальный не указывается.
«Уже в этом году мы откроем дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестируем в развитие компании в Чехии 3 млн чешских крон», — прокомментировал открытие Вячеслав Климов, совладелец группы компаний Новая почта.
Тарифы
Стоимость доставки из Украины в Чехию:
- документы — 250 грн;
- посылки до 2 кг — 400 грн;
- посылки до 10 кг — 600 грн;
- посылки до 30 кг — 1200 грн;
- грузы от 31 кг до 1000 кг — 40 грн за 1 кг веса.
Указанный тариф не учитывает возможные таможенные платежи. Цены указаны в грн с НДС, действительны с
05.06.2023. Тариф на доставку посылок рассчитывается на одно место и не включает в себя доплату за адресную доставку. Для расчета тарифа используется большее значение фактического или объемного веса.
Напомним, «Новая почта» уже начала работать в Польше и Литве. В планах компании открыть отделение еще в двух странах Европы — Румынии и Германии. Планировалось, что открытие отделения в Берлине состоится в апреле этого года, но этого не произошло.
Открытие отделения в Румынии планируется на второй квартал 2023 года, то есть до конца июня.
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