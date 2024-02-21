NovaPay запускает продажу собственных облигаций в приложении — Finance.ua

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NovaPay запускает продажу собственных облигаций в приложении

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NovaPay запускает продажу собственных облигаций в приложении
NovaPay запускает продажу собственных облигаций в приложении
Группа компаний Nova (ранее «Новая Почта») запускает продажу облигаций в своем мобильном приложении.
О планах развития собственных финансовых услуг рассказал директор по инновациям NovaPay (ГК Nova) Алексей Рубан во время конференции FinYear, состоявшейся 16 февраля в Киеве.
«По результатам 2023 года мы действительно получили лицензию от национального банка для того, чтобы строить собственную платежную экосистему. Мы успешно прошли этот непростой путь», — говорит Рубан.
По его словам, компания развернула технологии и поняла, что для того чтобы делать эмиссию карточек, нужно приблизиться от логистического бизнеса к финансовому и банковскому.
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«Относительно планов — наша стратегия такова, что мы могли бы год-два наращивать продукты, чтобы приблизиться и конкурировать с необанкаками, но мы подумали, что лучше будем смотреть на поведение наших клиентов. Потому что мы уверены, что наши клиенты компании Nova отличаются от других — мы будем на этом больше делать акцент.
Поэтому сейчас мы находимся в состоянии «беты», будем развивать функционал, который будет в первую очередь фокусироваться на потребности логистики и э-коммерции. А продуктовый ряд там будет достаточно стандартный.
Да, депозитов у нас не будет, однако… мы будем продавать облигации", — отметил Рубан.

Какие облигации можно приобрести

Теперь в мобильном приложении NovaPay доступны собственные облигации NovaPay. Их можно приобрести сроком от 1 до 12 месяцев, а доход будет зависеть от срока и составлять 18% при минимальной сумме инвестиций 1000 грн.

Как это сделать

Ценные бумаги можно приобрести в приложении NovaPay и для iOS, и для Android.
В мобильном приложении приобрести облигации NovaPay можно за несколько минут. Для этого необходимо:
  • зарегистрироваться в приложении NovaPay;
  • на главном экране выбрать раздел «Накопления» и нажать «Купить облигации»;
  • выбрать условия: срок и сумму инвестиций;
  • подтвердить заявку, подписать документы с помощью «Дія.Підпис» и оплатить облигации. Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.
Для удобства клиентов в приложении сразу будет рассчитан размер прогнозируемой выплаты. Доход будет выплачен на карту по истечении срока действия соглашения о покупке облигаций — так же, как и получают выплату процентов по депозитам.
При этом по-прежнему облигации NovaPay можно приобрести и с помощью специалистов компании.

Справка Finance.ua:

  • В 2023 году NovaPay разместил три выпуска облигаций (серии А, В и С) по 100 млн грн каждый, а также зарегистрировал еще три выпуска — серии облигаций D, E и F, также по 100 млн грн каждый.
  • NovaPay — первая частная компания в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением.
  • Сейчас в обращении — облигации серий А, В и С, всего их купили на сумму 141 млн грн, а количество клиентов приближается к 100 человек.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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