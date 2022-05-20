Нотариусам возобновляют доступ к Государственному земельному кадастру — Finance.ua

Нотариусам возобновляют доступ к Государственному земельному кадастру

Сегодня 21:00 — Недвижимость

Нотариальная палата Украины заявила о возобновлении взаимодействия Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Вскоре украинские нотариусы снова получат возможность совершать нотариальные и регистрационные действия с земельными участками.

Подчеркивается, что по закону при регистрации или отчуждении недвижимого имущества нотариус обязан использовать сведения Государственного земельного кадастра.

Один из важнейших аспектов восстановленного доступа к ДЗК — оформление наследственных прав на земельные участки и проверка соответствия приобретателя/собственника земельного участка сельхозназначения.

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Еще 7 мая 2022 года Правительство Украины утвердило постановление и определило особенности ведения Государственного земельного кадастра в условиях военного положения.

Что регулирует постановление Кабмина

Внесение сведений в Государственный земельный кадастр и предоставление таких сведений исключительно государственными кадастровыми регистраторами Госгеокадастра и его территориальных органов, включенными в перечень государственных кадастровых регистраторов, которыми в условиях военного положения в Украине осуществляются полномочия, определенные Законом Украины «О Государственном земельном кадастре», по согласованию с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. Утверждение перечня административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к Государственному земельному кадастру. Регулирование в условиях военного положения в Украине предоставления сведений из Государственного земельного кадастра — в определенных Законом случаях это смогут делать администраторы ЦПАУ или чиновники местного самоуправления, прошедших стажировку в сфере земельных отношений. Введение ограничений по обнародованию сведений Государственного земельного кадастра в условиях военного положения в Украине, в частности через Публичную кадастровую карту; Урегулирование в условиях военного положения доступа в Государственный земельный кадастр пользователям, которые имели такой доступ до 24 февраля 2022 года, и других пользователей, которые такого доступа не имели. Предоставление доступа к сведениям Государственного земельного кадастра о координатах возвратных точек границ объектов Государственного земельного кадастра предоставляется через официальный вебсайт Госгеокадастра в порядке, определенном законодательством только государственным кадастровым регистраторам, а также лицам, которые в установленном законом порядке внесены в Государственный реестр сертифицированных инженеров-землеустроителей и Государственный реестр сертифицированных инженеров-геодезистов и уполномочены на выполнение во время действия военного положения в Украине на соответствующих территориях обследующих, изыскательских, топографо-геодезических работ, в том числе для составления документации по землеустройству. Подтверждать оплату административного сбора можно будет скринкопией платежного документа.

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