Nokia и Lexmark приостановили поставки в рф — Finance.ua

Nokia и Lexmark приостановили поставки в рф

Сегодня 12:48 — Фондовый рынок

Nokia и Lexmark приостановили поставки в рф

Nokia и Lexmark публично заявили о поддержке Украины.

Об этом сообщил первый замминистра цифровой трансформации Александр Борняков.

«Компании не только приостановили поставки своих товаров в страну-агрессор, но и пожертвуют международным организациям, поддерживающим гуманитарную работу в Украине», — отметил он.

Напомним, более 450 международных компаний разорвали отношения с россией после ее вторжения в Украину, но по меньшей мере 42 компании не выходят и не сокращают свою деятельность на рынке россии.

Среди последних, в частности, Auchan. Гендиректор компании Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку «действует в пользу гражданского населения».

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