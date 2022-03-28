Nokia и Lexmark приостановили поставки в рф — Finance.ua
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Nokia и Lexmark приостановили поставки в рф

Сегодня 12:48Фондовый рынок
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Nokia и Lexmark приостановили поставки в рфNokia и Lexmark приостановили поставки в рф
Nokia и Lexmark публично заявили о поддержке Украины.
Об этом сообщил первый замминистра цифровой трансформации Александр Борняков.
«Компании не только приостановили поставки своих товаров в страну-агрессор, но и пожертвуют международным организациям, поддерживающим гуманитарную работу в Украине», — отметил он.
Напомним, более 450 международных компаний разорвали отношения с россией после ее вторжения в Украину, но по меньшей мере 42 компании не выходят и не сокращают свою деятельность на рынке россии.
Среди последних, в частности, Auchan. Гендиректор компании Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку «действует в пользу гражданского населения».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Мінфін.com.ua
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