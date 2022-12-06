Нобелевский лауреат назвал блокчейн-технологии пустой тратой времени — Finance.ua
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Нобелевский лауреат назвал блокчейн-технологии пустой тратой времени

Финтех и Карты
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Лауреат Нобелевской премии по экономике назвал технологию блокчейн пустой тратой времени и энергии. Этим экономистом стал Пол Кругман, являющийся «заслуженным профессором экономики Центра аспирантуры городского университета Нью-Йорка и обозревателем The New York Times».
В 2008 году Кругман был «лауреатом Нобелевской премии по экономическим наукам за вклад в новую торговую теорию и новую экономическую географию».
Криптоскептиком Кругман был еще в 2018 году, когда писал:
«Многие говорят, что мы переживаем „криптозиму“. Но это выражение преуменьшает оценку. Это все больше и больше похоже на бесконечную зиму, которая в скандинавской мифологии предшествует концу света — в данном случае конец идей блокчейна. Никак не пойму, почему так много людей — не только мелких наивных инвесторов, но и крупных финансовых и деловых игроков — поверили, что идея криптовалют — это идея на пути к будущему».
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В своей новой колонке Кругман продолжил свои едкие высказывания.
«Среди всего шума и ярости по поводу FTX, я не уверен, сколько людей заметили, что те несколько игроков, которые серьезно пытались использовать блокчейны, похоже, сдаются», — написал он.
Двумя из приведенных Кругманом примеров стали Австралийская фондовая биржа (ASX) и интегрированная логистическая компания Maersk, недавно объявившая о закрытии своих блокчейн-проектов.
По материалам:
noworries
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