НКРЭКУ упростила процедуру смены электропоставщика для потребителей — Finance.ua

НКРЭКУ упростила процедуру смены электропоставщика для потребителей Сегодня 08:57 — Энергетика

НКРЭКУ приняла постановление № 924 «Об утверждении Изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии» (Постановление), которое было обнародовано на официальном веб-сайте 15.08.2022.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

Данным постановлением предусмотрен ряд шагов навстречу потребителю в аспекте защиты прав потребителей, а именно:

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регулируется упрощенная процедура изменения электропоставщика, что позволит потребителю по сравнению с нормативно установленным сроком перехода к новому электропоставщику в 21 день, осуществлять такой переход за 3 дня;

с целью обеспечения бытовых потребителей понятной и корректной информацией о начислениях за потребленную электрическую энергию, электропоставщиков обязано в счетах на оплату указывать информацию о начальных и конечных показаниях средств учета электрической энергии, на основании которых осуществляются начисления;

также для потребителей, электроустановки которых имеют небольшую мощность до 0,1 кВт, упрощены отношения по электрообеспечению, а именно, урегулирована организация коммерческого учета и определение объемов потребления без установления средств измерительной техники (счетчиков).

Справка Finance.ua:

Украинцам с 1 августа изменили не только тарифы на электроэнергию, но и всю систему оплаты за э/э. Согласно постановлению № 659, обнародованному на сайте правительства, Кабинет Министров продлил до 1 августа 2021 года действующий механизм специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО). И сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине будут действовать дифференцированные тарифы, зависящие от объема потребления. По его словам, уязвимым потребителям предложат одну цену, а потребляющим больше э/э — другую.



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