НКРЭКУ упростила процедуру смены электропоставщика для потребителей — Finance.ua
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НКРЭКУ упростила процедуру смены электропоставщика для потребителей

Энергетика
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НКРЭКУ приняла постановление № 924 «Об утверждении Изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии» (Постановление), которое было обнародовано на официальном веб-сайте 15.08.2022.
Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.
Данным постановлением предусмотрен ряд шагов навстречу потребителю в аспекте защиты прав потребителей, а именно:
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  • регулируется упрощенная процедура изменения электропоставщика, что позволит потребителю по сравнению с нормативно установленным сроком перехода к новому электропоставщику в 21 день, осуществлять такой переход за 3 дня;
  • с целью обеспечения бытовых потребителей понятной и корректной информацией о начислениях за потребленную электрическую энергию, электропоставщиков обязано в счетах на оплату указывать информацию о начальных и конечных показаниях средств учета электрической энергии, на основании которых осуществляются начисления;
  • также для потребителей, электроустановки которых имеют небольшую мощность до 0,1 кВт, упрощены отношения по электрообеспечению, а именно, урегулирована организация коммерческого учета и определение объемов потребления без установления средств измерительной техники (счетчиков).

Справка Finance.ua:

  • Украинцам с 1 августа изменили не только тарифы на электроэнергию, но и всю систему оплаты за э/э. Согласно постановлению № 659, обнародованному на сайте правительства, Кабинет Министров продлил до 1 августа 2021 года действующий механизм специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО). И сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч.
  • Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине будут действовать дифференцированные тарифы, зависящие от объема потребления. По его словам, уязвимым потребителям предложат одну цену, а потребляющим больше э/э — другую.
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По материалам:
Finance.ua
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