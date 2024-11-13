НКРЭКУ одобрило увеличение тарифа на передачу электроэнергии — Finance.ua

НКРЭКУ одобрило увеличение тарифа на передачу электроэнергии Вчера 15:00 — Энергетика

НКРЭКУ одобрило увеличение тарифа на передачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 13 ноября одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% - до 665,26 грн/МВт·ч.

Объем передачи электроэнергии в 2025 году прогнозируется на уровне 98 651 000 МВтч, согласно расчетам «Укрэнерго».

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Расходы на выполнение специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд грн.

Прогнозируемые затраты на уменьшение нагрузки производителей «зеленой» электроэнергии — 632 млн грн.

Увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, предоставляемых НЭК «Укрэнерго» за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю.

«Укрэнерго» предлагало увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% - до 783,71 грн/МВт·час.

В мае правительство во второй раз за время войны повысило тариф на электроэнергию для населения на 64% - до 4,32 грн за кВтч.

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