НКРЭКУ одобрило увеличение тарифа на передачу электроэнергии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКРЭКУ одобрило увеличение тарифа на передачу электроэнергии

Энергетика
260
НКРЭКУ одобрило увеличение тарифа на передачу электроэнергии
НКРЭКУ одобрило увеличение тарифа на передачу электроэнергии
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 13 ноября одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% - до 665,26 грн/МВт·ч.
Объем передачи электроэнергии в 2025 году прогнозируется на уровне 98 651 000 МВтч, согласно расчетам «Укрэнерго».
Читайте также
Расходы на выполнение специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд грн.
Прогнозируемые затраты на уменьшение нагрузки производителей «зеленой» электроэнергии — 632 млн грн.
Читайте также
Увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, предоставляемых НЭК «Укрэнерго» за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю.
«Укрэнерго» предлагало увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% - до 783,71 грн/МВт·час.
В мае правительство во второй раз за время войны повысило тариф на электроэнергию для населения на 64% - до 4,32 грн за кВтч.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.