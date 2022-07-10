НКРЭКУ назвала коммунальную услугу, за которую можно не платить: какие условия — Finance.ua
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НКРЭКУ назвала коммунальную услугу, за которую можно не платить: какие условия

Личные финансы
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НКРЭКУ назвала коммунальную услугу, за которую можно не платить: какие условия
НКРЭКУ назвала коммунальную услугу, за которую можно не платить: какие условия
Украинцы во время войны не освобождаются от уплаты коммунальных платежей и должны платить за услуги. При этом накопленные долги придется погашать в полном объеме.
Однако есть небольшое исключение — некоторых потребителей могут освободить от оплаты за распределение газа. Какие условия для освобождения — читайте дальше.
  • Как заявили в Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в условиях действия военного положения за доставку газа можно не платить, если в результате военных действий была повреждена инфраструктура и облгазы не могут выполнять свои обязательства по обеспечению круглосуточного доступа к газораспределительной системе.
  • Также от оплаты за доставку газа освобождаются потребители, имевшие поврежденный объект газопотребления или внутридомовую систему газоснабжения.
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Что с платежками? В этих двух случаях плата за распределение газа не будет начисляться, но только на время отсутствия круглосуточного доступа к газораспределительной системе.
Перерасчет производят облгазы, и некоторые из них уже сделали это. Для перерасчета информацию должны передать аварийные и технические службы, которые составляли акты о повреждении объектов критической инфраструктуры.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Kosatka.Media
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