НКРЭКУ назвала коммунальную услугу, за которую можно не платить: какие условия — Finance.ua

НКРЭКУ назвала коммунальную услугу, за которую можно не платить: какие условия Сегодня 11:02 — Личные финансы

НКРЭКУ назвала коммунальную услугу, за которую можно не платить: какие условия

Украинцы во время войны не освобождаются от уплаты коммунальных платежей и должны платить за услуги. При этом накопленные долги придется погашать в полном объеме.

Однако есть небольшое исключение — некоторых потребителей могут освободить от оплаты за распределение газа. Какие условия для освобождения — читайте дальше.

Как заявили в Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в условиях действия военного положения за доставку газа можно не платить, если в результате военных действий была повреждена инфраструктура и облгазы не могут выполнять свои обязательства по обеспечению круглосуточного доступа к газораспределительной системе.

Также от оплаты за доставку газа освобождаются потребители, имевшие поврежденный объект газопотребления или внутридомовую систему газоснабжения.

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Что с платежками? В этих двух случаях плата за распределение газа не будет начисляться, но только на время отсутствия круглосуточного доступа к газораспределительной системе.

Перерасчет производят облгазы, и некоторые из них уже сделали это. Для перерасчета информацию должны передать аварийные и технические службы, которые составляли акты о повреждении объектов критической инфраструктуры.

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