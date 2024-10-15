НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний — Finance.ua

НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 19 кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
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Отмечается, что речь идет о:
- Bintrade;
- TraderNOW;
- BinWorld;
- Binomex;
- OpenOption;
- SuperTrade24;
- MAROLIX;
- binPro;
- Market BitTrading;
- Asset Wealth;
- Prestige Capital Holding Pte Ltd;
- NDM-tlc;
- Okey FX one;
- IBX Trade;
- Flex Options;
- MT2Trading;
- ADROFX;
- Yadix;
- Forex.ee.
«Мы постоянно проводим мониторинг деятельности подозрительных инвестиционных проектов. Ключевые признаки, на которые мы ориентируемся — отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, выданных в Украине на ведение соответствующей деятельности; отсутствие юридической регистрации в нашей стране; большой процент гарантированной доходности и агрессивный маркетинг», — отметил Ираклий Барамия, член Комиссии.
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
Справка Finance.ua:
- скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таким в процессе;
- проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует за счет средств инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
- вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
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