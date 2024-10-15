НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний — Finance.ua

НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 19 кейсов.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

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Отмечается, что речь идет о:

«Мы постоянно проводим мониторинг деятельности подозрительных инвестиционных проектов. Ключевые признаки, на которые мы ориентируемся — отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, выданных в Украине на ведение соответствующей деятельности; отсутствие юридической регистрации в нашей стране; большой процент гарантированной доходности и агрессивный маркетинг», — отметил Ираклий Барамия, член Комиссии.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь « 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта », могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

Справка Finance.ua:

скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таким в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует за счет средств инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;

вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

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