НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний — Finance.ua

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НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний

Фондовый рынок
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НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний
НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 19 кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

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Отмечается, что речь идет о:
«Мы постоянно проводим мониторинг деятельности подозрительных инвестиционных проектов. Ключевые признаки, на которые мы ориентируемся — отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, выданных в Украине на ведение соответствующей деятельности; отсутствие юридической регистрации в нашей стране; большой процент гарантированной доходности и агрессивный маркетинг», — отметил Ираклий Барамия, член Комиссии.
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

Справка Finance.ua:

  • скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таким в процессе;
  • проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует за счет средств инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
  • вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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