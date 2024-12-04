НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов Сегодня 09:12 — Личные финансы

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку стоит на страже защиты прав инвесторов и включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов.

Об этом говорится на странице НКЦБФР.

Речь идет о таких проектах:

FX WAVE — https://fxwave.biz/ / https://fxwave.org/

VELES Finance — https://veles.finance/ru

Nixvolut — https://www.nixvolut.com/ru/

RannForex — https://rannforex.com/ru/

Cinpax — https://ru.cinpax.com/

Billions Investment — ​​https://billions.com.ua/

НКЦБФР также напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности. Традиционно полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь « 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта », могутего на предмет сомнительности.

Напомним, в начале ноября НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов.

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