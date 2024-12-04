НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку стоит на страже защиты прав инвесторов и включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов.
Об этом говорится на странице НКЦБФР.
Речь идет о таких проектах:
- FX WAVE — https://fxwave.biz/ / https://fxwave.org/
- VELES Finance — https://veles.finance/ru
- Nixvolut — https://www.nixvolut.com/ru/
- RannForex — https://rannforex.com/ru/
- Cinpax — https://ru.cinpax.com/
- Billions Investment — https://billions.com.ua/
НКЦБФР также напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Традиционно полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности.
Напомним, в начале ноября НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов.
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