Nissan отказалась от производства автомобилей в россии до конца 2022 года — Finance.ua
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Nissan отказалась от производства автомобилей в россии до конца 2022 года

Фондовый рынок
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Nissan отказалась от производства автомобилей в россии до конца 2022 года
Nissan отказалась от производства автомобилей в россии до конца 2022 года
Японская автомобильная компания Nissan Motor не желает производить машины в стране-агрессоре в течение следующих шести месяцев. Производитель проинформировал сотрудников в россии о своем решении и будет продолжать следить за ситуацией вокруг Украины.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной», — заявил генеральный директор Nissan Motor Company Макото Учида.
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Также он отметил, что работники были проинформированы о таком решении, и компания будет продолжать следить за ситуацией для минимизации ее влияния.
Отметим, что в марте 2022 года Nissan решила закрыть завод по производству автомобилей в Санкт-Петербурге. Это стоило компании 52,6 млрд иен (499 млн долларов США) прибыли. Из них 15,2 млрд иен через влияние на собственный бизнес Nissan и 37,4 млрд иен через партнерство с Renault. Также Nissan остановил экспорт автомобилей в рф. Кроме того, автопроизводитель создал фонд в размере 2,5 млн евро для поддержки гуманитарного кризиса в Украине.
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Интересно, что Nissan пересмотрел прогноз на текущий финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2023 года. Из него исключена прибыль от российского рынка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ТСН
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