Компания-владелец брендов Smirnoff, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из россии — Finance.ua

Компания-владелец брендов Smirnoff, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из россии Сегодня 03:21 — Фондовый рынок

Компания-владелец брендов Smirnoff, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из россии

Британская Diageo (Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие алкогольные напитки) уходит из россии, об этом представители компании сообщили российским СМИ.

В марте производитель временно приостановил отгрузку готовой продукции клиентам в россии.

"После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в россии в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства",— сообщил представитель компании.

Согласно данным с сайта компании, в россии она поставляет продукцию в 70 тыс. магазинов и 19 тыс. ресторанов и баров.

Напомним, что 3 марта в Diageo объявили, что временно приостанавливают импорт спиртных напитков в россию после начала военной операции на Украине. С того момента компания продавала имеющиеся в России запасы продукции.

Коммерсантъ По материалам:

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