Компания-владелец брендов Smirnoff, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из россии — Finance.ua
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Компания-владелец брендов Smirnoff, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из россии

Фондовый рынок
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Компания-владелец брендов Smirnoff, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из россии
Компания-владелец брендов Smirnoff, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из россии
Британская Diageo (Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие алкогольные напитки) уходит из россии, об этом представители компании сообщили российским СМИ.
В марте производитель временно приостановил отгрузку готовой продукции клиентам в россии.
"После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в россии в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства",— сообщил представитель компании.
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Согласно данным с сайта компании, в россии она поставляет продукцию в 70 тыс. магазинов и 19 тыс. ресторанов и баров.
Напомним, что 3 марта в Diageo объявили, что временно приостанавливают импорт спиртных напитков в россию после начала военной операции на Украине. С того момента компания продавала имеющиеся в России запасы продукции.
По материалам:
Коммерсантъ
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