Никогда в вашей жизни активы не будут стоить так дешево — эксперт об уникальных возможностях Сегодня 21:01 — Личные финансы

Никогда в вашей жизни активы не будут стоить так дешево — эксперт об уникальных возможностях

Война рекордно обрушила стоимость всех активов в Украине.

«Больше никогда в вашей жизни активы не будут стоить так дешево, поэтому это уникальная возможность для инвесторов», — рассказывает украинский инвестор и управляющий активами Павел Бойко во время конференции «Жить на проценты» 10 декабря в Киеве.

Как отмечает эксперт, кризис изменяет правила игры. Любая неэффективно функционирующая система дает возможность для сверхприбыли, как 90-е в Украине.

"Приведу пример крупной компании Kernel, занимающей 15% мирового экспорта растительного масла и 18% экспорта пшеницы. Когда в Украине закрыты морские порты, проблемы этой компании прочувствовал на себе весь мир.

Создать такой бизнес с нуля стоит $2,5 млрд — столько в нее вложил ее владелец. Бизнес развивался 27 лет. Годовой оборот компании составляет $5,6 млрд, прибыль в 2021 году — $500 млн. При этом стоимость компании летом 2022 года составила всего $350 млн", — объяснил Бойко.

Кроме того, в Украине действует очень интересный инструмент, доступный для каждого.

"Есть такой распространенный миф: чем больше прибыль, тем больше риск. На самом деле это полный бред.

Наиболее яркий пример — депозиты и государственные облигации. Депозит дает наименьшую доходность. Например, перед началом полномасштабного вторжения он давал 12% заработка, а ОВГЗ — 18%. При этом ОВГЗ является более надежным инструментом, ведь их гарантирует государство, а гарантом депозита является банк. У каждого банка в среднем 10% — это собственные средства, а все остальные являются заимствованиями. Так что если происходит какое-то потрясение и банк получает убыток 20%, у него уже нет собственных денег — он становится банкротом. Его могут спасти либо акционеры, либо государство", — заявил Бойко.

По словам эксперта, банки являются достаточно уязвимой частью экономики, ведь даже крупные мировые банки терпели банкротства. В качестве примера инвестор приводит события 2008 и 2014 годов.

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«При этом вероятность того, что обанкротится государство, намного меньше, чем вероятность того, что обанкротится определенный банк», — говорит эксперт.

Бойко говорит, что гривневые облигации являются лучшей альтернативой депозиту в украинских банках.

Ведь обычно банк берет у вас средства на хранение и покупает на них облигации. То есть вы можете забрать эту прибыль банка себе", — объяснил он.

Кроме того, у украинцев сейчас есть уникальная возможность купить внешние долги страны со скидкой 80%.

«Номинал одного ОВГЗ — 100 тыс. долларов, а в октябре 2022 года я их покупал за 17-18 тыс. долларов. При этом по ним идет купон на доходность в 7,5%. То есть если вы покупаете 5 ценных бумаг, то сразу получаете 35% годовых только на купонах», — поделился советом Павел Бойко.

Другие советы по инвестированию:

Инвестируйте в то, в чем хорошо разбираетесь. Вкладывайте средства в 4-7 компаний, потому что даже при идеальных сделках может случиться форс-мажор. Поэтому нужно дифференцироваться. Ноль эмоций и дисциплина. Вкладывайте только собственные деньги. Главный критерий для компании — генерация прибыли. Баланс и финансовые показатели — это тоже важно. Покупайте недооцененные акции и не гонитесь за хайпом. Отдавайте предпочтение компаниям, которые будут работать даже через 20 лет.

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