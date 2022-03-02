Nike прекратила онлайн-продажу товаров в России — Finance.ua

Nike прекратила онлайн-продажу товаров в России

Сегодня 15:34 — Мир

Nike прекратила онлайн-продажу товаров в России

В американской компании Nike не могут обеспечить доставку товаров россиянам. Работа интернет-магазина была остановлена, кнопка заказа на сайте заблокирована.

«В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим покупка товаров на веб-сайте nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин Nike», — говорится на сайте компании.

Стоит отметить, что Nike — не единственная крупная компания, решившая прекратить бизнес в России после нападения страны на Украину. К примеру, американская корпорация Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Теперь россияне не смогут заказать себе iPhone, iPad, AirPods, MacBook и т.д.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Apple прекратила продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Спасибо, Тим Кук», — говорится в сообщении.

Федоров ранее призвал генерального директора компании Apple Кука прекратить поставку сервисов и продукции компании на территорию РФ. В том числе заблокировать доступ к Apple Store.

Система мобильных платежей Apple Pay сейчас не работает в России. Такие меры ввели в корпорации Apple в ответ на вторжение РФ в Украину.

«Apple делает ряд ответных действий на вторжение России в Украину, включая прекращение продаж продукции в России. А также прекращение экспорта в страну и ограничения на Apple Pay там», — сообщает АВС.

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