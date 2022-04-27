Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам — Finance.ua

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Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам

Сегодня 11:41Мир
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Нидерланды прекратили выдачу виз россиянамНидерланды прекратили выдачу виз россиянам
Граждане россии с сегодняшнего дня больше не могут подавать документы на нидерландскую визу в посольстве Нидерландов в москве.
Об этом сообщает издание NL Times.
Как отметили в МИД Нидерландов, это следствие решения российского правительства выслать из страны 15 нидерландских дипломатов. В результате сотрудников осталось слишком мало, чтобы руководить консульским отделом посольства в полную силу, поэтому краткосрочные визы больше не будут выдавать. Исключения возможны исключительно из серьезных гуманитарных соображений. К примеру, если кто-то должен уехать из страны по политическим причинам.
По данным пресс-секретаря МИД, в среднем 150 россиян еженедельно обращаются за визой для краткосрочного пребывания в Нидерландах. Не известно, сколько времени будет действовать эта мера. Несмотря на то, что консульский отдел работает с ограниченными возможностями, посольство все еще открыто для оформления интеграционных документов и других вопросов.
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Напомним: рф выслала нидерландских дипломатов в качестве ответной меры после того, как Нидерланды указали на дверь 17 российским дипломатам в конце марта. По данным правительства Нидерландов, они тайно действовали как офицеры разведки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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