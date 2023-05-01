NFT не вернутся к пиковым показателям 2021 года — мнение эксперта — Finance.ua
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NFT не вернутся к пиковым показателям 2021 года — мнение эксперта

Технологии&Авто
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NFT не вернутся к пиковым показателям 2021 года — мнение эксперта
NFT не вернутся к пиковым показателям 2021 года — мнение эксперта
NFT уже никогда не вернутся к пиковым показателям 2021 года (когда общий рынок невзаимозаменяемых токенов впервые и последний раз превышал показатель $2,5 млрд). Такое мнение высказал художник и евангелист Web3 Аарона Сейдж, связывающий упадок NFT с человеческой жадностью и утратой коммьюнити культуры.
По мнению Аарона, NFT никогда не вернутся к позициям, которые они занимали на пике в 2021 году. Ибо сама культура NFT мертва. Два года назад NFT несли чистую радость, волнение и смех. Они давали ощущение причастности и счастья от того, что они являются частью большого сообщества создателей.
NFT не вернутся к пиковым показателям 2021 года — мнение эксперта
Однако вот как обстоит ситуация сейчас: ощущение общности и счастья исчезло, а его заменили чистая алчность и эгоизм. В доказательство этого Сейдж приводит график, где видно, что рынок в целом падает, а кроме того, большую его часть занимает Blur, конкурент OpenSea на рынке NFT.
NFT не вернутся к пиковым показателям 2021 года — мнение эксперта
В другом своем треде Аарон уже объяснял, почему, по его мнению, Blur — это самое худшее, что может произойти в пространстве NFT и как он разрушает понимание того, что основная ценность NFT — художественная, а не денежная.

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«NFT — это не только деньги. Но Blur отражает только эту сторону рынка. Они промыли вам мозги своими поощрениями и дали вам бесплатные деньги, чтобы поймать на крючок. Люди будут спекулировать бонусами Blur и будут извлекать выгоду из того факта, что OpenSea проигрывает по сравнению с ними. Но забудьте об этом и представьте себя новичком, желающим заняться NFT. Вы хотите получить их как предметы искусства или только для прибыли? И действительно ли этот подход приносит пользу всему пространству NFT в целом?» — пишет художник.
NFT не вернутся к пиковым показателям 2021 года — мнение эксперта
Раньше люди были очень увлечены чеканкой и торговлей NFT. Сейчас люди в восторге от шиткойнов, которые, скорее всего, являются мошенничеством.
«Люди, утверждающие, что „Это цикл“ или „NFT развиваются“, не понимают. Культура NFT, которой мы все наслаждались 2 года назад, НИКОГДА не вернется. Нынешняя культура NFT такова: алчность, тень и мошенничество. Я надеюсь, что это не будет концом NFT, я даже уверен, что не будет, но честно говоря, объем сильно снизился, а культура мертва», — подытожил эксперт.
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По материалам:
Ain.Ua
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