NFT не вернутся к пиковым показателям 2021 года — мнение эксперта Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

NFT не вернутся к пиковым показателям 2021 года — мнение эксперта

NFT уже никогда не вернутся к пиковым показателям 2021 года (когда общий рынок невзаимозаменяемых токенов впервые и последний раз превышал показатель $2,5 млрд). Такое мнение высказал художник и евангелист Web3 Аарона Сейдж, связывающий упадок NFT с человеческой жадностью и утратой коммьюнити культуры.

По мнению Аарона, NFT никогда не вернутся к позициям, которые они занимали на пике в 2021 году. Ибо сама культура NFT мертва. Два года назад NFT несли чистую радость, волнение и смех. Они давали ощущение причастности и счастья от того, что они являются частью большого сообщества создателей.

Однако вот как обстоит ситуация сейчас: ощущение общности и счастья исчезло, а его заменили чистая алчность и эгоизм. В доказательство этого Сейдж приводит график, где видно, что рынок в целом падает, а кроме того, большую его часть занимает Blur, конкурент OpenSea на рынке NFT.

В другом своем треде Аарон уже объяснял, почему, по его мнению, Blur — это самое худшее, что может произойти в пространстве NFT и как он разрушает понимание того, что основная ценность NFT — художественная, а не денежная.

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«NFT — это не только деньги. Но Blur отражает только эту сторону рынка. Они промыли вам мозги своими поощрениями и дали вам бесплатные деньги, чтобы поймать на крючок. Люди будут спекулировать бонусами Blur и будут извлекать выгоду из того факта, что OpenSea проигрывает по сравнению с ними. Но забудьте об этом и представьте себя новичком, желающим заняться NFT. Вы хотите получить их как предметы искусства или только для прибыли? И действительно ли этот подход приносит пользу всему пространству NFT в целом?» — пишет художник.

Раньше люди были очень увлечены чеканкой и торговлей NFT. Сейчас люди в восторге от шиткойнов, которые, скорее всего, являются мошенничеством.

«Люди, утверждающие, что „Это цикл“ или „NFT развиваются“, не понимают. Культура NFT, которой мы все наслаждались 2 года назад, НИКОГДА не вернется. Нынешняя культура NFT такова: алчность, тень и мошенничество. Я надеюсь, что это не будет концом NFT, я даже уверен, что не будет, но честно говоря, объем сильно снизился, а культура мертва», — подытожил эксперт.

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