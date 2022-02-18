Изменение тарифа ежемесячной абонентской платы за пакетное обслуживание в рамках тарифного пакета «ТАС-Онлайн» — Finance.ua

Уважаемые клиенты! Таскомбанк информирует об изменении ежемесячной абонентской платы за пакетное обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса в рамках тарифного пакета «ТАС-Онлайн» с 01.03.2022 года.
Ежемесячная абонентская плата за пакетное обслуживание в рамках тарифного пакета «ТАС-Онлайн» для клиентов малого и среднего бизнеса с 01.03.2022 будет составлять 500,00 грн.
За дополнительными консультациями вы можете обратиться к своему Персональному менеджеру или к контактному центру по телефону: (044) 290-97-77