Изменение тарифа ежемесячной абонентской платы за пакетное обслуживание в рамках тарифного пакета «ТАС-Онлайн» — Finance.ua
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Изменение тарифа ежемесячной абонентской платы за пакетное обслуживание в рамках тарифного пакета «ТАС-Онлайн»

18.02.2022, 18:43Кредит&Депозит
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Уважаемые клиенты!
Таскомбанк информирует об изменении ежемесячной абонентской платы за пакетное обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса в рамках тарифного пакета «ТАС-Онлайн» с 01.03.2022 года.
Ежемесячная абонентская плата за пакетное обслуживание в рамках тарифного пакета «ТАС-Онлайн» для клиентов малого и среднего бизнеса с 01.03.2022 будет составлять 500,00 грн.
За дополнительными консультациями вы можете обратиться к своему Персональному менеджеру или к контактному центру по телефону: (044) 290-97-77
Тарифный пакет «ТАС-Онлайн» на расчетно-кассовое обслуживание в ао «Таскомбанк»
По материалам: Таскомбанк
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