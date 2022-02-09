Украина ведет переговоры для получения специальных прав заимствований, выпущенных МВФ - министр

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью британскому Reuters рассказал о перспективах получения специальных прав заимствований (СПЗ) от иностранных партнеров, выпущенных Международным Валютным Фондом.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Мы обсуждаем со странами G7 и ЕС потенциальное создание сложного инструмента перераспределения СПЗ, ранее полученных этими странами для поддержания финансовой стабильности Украины», — прокомментировал Министр финансов.

Сергей Марченко отметил, что это лишь одна из ряда инициатив, направленных на стабилизацию экономики Украины в условиях обострения конфликта с Российской Федерацией.

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Министр добавил, что правительство Украины ожидает, что Конгресс США вскоре должен одобрить решение о предоставлении Украине суверенной кредитной гарантии на сумму до 1 млрд долларов США.

Кроме того, Министр финансов отметил, что Правительство надеется получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после одобрения этого решения Советом Е С (в целом объем программы составляет 1,2 млрд евро) и кредит от Канады в размере 500 млн канадских долларов в марте этого года. Украина также ведет переговоры с Японией относительно финансовой поддержки.

«Мы сможем получить необходимый объем заимствований для финансирования нашего дефицита и сохранения макрофинансовой стабильности», — сказал Министр финансов.