ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за 2021 год: как изменилась сумма

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2021 год, который в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, как по данным ПФУ изменилась средняя зарплата
Как свидетельствуют данные на странице Пенсионного фонда в Facebook, средняя зарплата выросла на 25,5% – до 12 993,56 гривен.
Средняя зарплата в 2021 году составила:
Инфографика: ПФУ
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль: Украина к 2030 году полностью перейдет на газ собственной добычиВчера, 17:36 - 666 12
Когда биткоин подорожает до $200 тысяч: эксперт назвал главное условиеВчера, 18:33 - 960 9
Украина может снизить НДС на отдельные продукты питанияВчера, 13:32 - 1070 9
Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населения5 ч. назад - 577 7
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры7 ч. назад - 1626 6
Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужны8 ч. назад - 2156 2
К какому курсу готовиться в конце февраля: в ICU озвучили прогноз9 ч. назад - 1744
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры7 ч. назад - 1626 6
ТОП-10 популярных авто с «автоматом» по цене $8-10 тыс.Вчера, 20:00 - 1108
США построят в Польше шесть АЭС14 ч. назад - 1038 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 1036
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3737 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1781
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4066 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1863 2