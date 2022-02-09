ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за 2021 год: как изменилась сумма

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2021 год, который в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, как по данным ПФУ изменилась средняя зарплата

Как свидетельствуют данные на странице Пенсионного фонда в Facebook, средняя зарплата выросла на 25,5% – до 12 993,56 гривен.

Средняя зарплата в 2021 году составила:

январь – 11 522,64 грн;

февраль – 11 762,28 грн;

март – 12 349,97 грн;

апрель – 12 561,59 грн;

май – 12 660,61 грн;

июнь – 14 185,04 грн;

июль – 12 911,88 грн;

август – 12 397,62 грн;

сентябрь – 13 095,82 грн;

октябрь – 13 235,32 грн;

ноябрь – 13 378,29 грн;

декабрь – 15 700,65 грн.



Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

средняя зарплата в январе 2022 года по вакансиям составила 13 727 грн, по резюме – 13 876 грн;

как свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Gradus Research, 25 тысяч гривен — такой уровень зарплаты городское население Украины считает достаточным для комфортной жизни;

в Украине с 1 марта 2022 года на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев.

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