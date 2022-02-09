Украина на 26% увеличила агроэкспорт в ЕС

Объемы поставок аграрной продукции из Украины в Европейский Союз в 2021 году составили 8,4 млрд долл. Это на 26% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщили в Национальном научном центре Институт аграрной экономики со ссылкой на заместителя директора Николая Пугачева.

Чиновник отметил, что более 80% товарной структуры отечественных поставок в Европейский Союз составляют масло и жиры, зерновые и масличные культуры, остатки перерабатывающей промышленности.

«В прошлом году все перечисленные товарные группы продемонстрировали рост в стоимостном выражении, повлияв на наращивание нашего общего аграрного экспорта в эту региональную группировку», — отметил Пугачев.

По его словам, уже несколько лет Европейский Союз выступает главным рынком для сбыта целого ряда различных агропродовольственных продуктов из Украины, среди которых рапс (1 млрд 303 млн долл.), плоды и ягоды (315 млн долл.), соевое масло (227 млн ​​долл.), рапсовое масло (174 млн долл.), мед (128 млн долл.), кондитерские изделия из сахара (106 млн долл.) и др.

Отмечается, что в прошлом году Украине удалось полностью исчерпать квоты на беспошлинные поставки в страны Евросоюза меда, яблочного и виноградного соков, ячменной крупы и муки, консервированных томатов, обработанного крахмала, обработанных продуктов из зерна, яиц и мяса птицы. В январе 2022 года уже полностью использована квота на мед.