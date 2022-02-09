Meta выбыла из десятки крупнейших компаний мира по рыночной стоимости

Материнская компания Facebook – Meta вылетела из десятки крупнейших по рыночной стоимости после наибольшего месячного падения акций за всю историю.

Об этом сообщает Bloomberg.

Детали. По итогам торгов в четверг стоимость Meta снизилась до $565 млрд, опустившись с 6 на 11 место. После сентябрьского пика компания потеряла $513 млн.

Акции компании увеличили падение после мрачного отчета о доходах две недели назад, который показал стагнацию роста пользователей.

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Тройка крупнейших компаний по капитализации выглядит так: Apple ($2,8 трлн), Microsoft ($2,2 трлн) и Aramco ($2 трлн).

Шестое место, где раньше располагалась Meta, теперь занимает Tesla Илона Маска.