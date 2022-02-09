Наследование права на вклад

Право на вклады тоже является частью наследства независимо от способа распоряжения им вкладчиком (будь то завещание, распоряжение банка или общие нормы наследования по закону).

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал, как оформить свои наследственные права на вклад.

Как объясняет ФГВФЛ, чтобы оформить свои наследственные права на вклад, сонаследники должны обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти вкладчика к нотариусу по месту открытия наследства для получения свидетельства о праве на наследство.

«Информация о наличии или отсутствии банковского вклада является банковской тайной. Если наследник не уверен, что у наследодателя были вклады и в каком банке, он не может получить такую информацию самостоятельно. Поэтому необходимо обратиться к нотариусу, который сформирует соответствующий запрос на любой или на все банки, зарегистрированные в Украине (такая услуга является платной). На основании полученной от банков информации нотариус может выдать наследнику свидетельство о праве на наследство на вклад, с которым он обращается в банк для получения средств», — отмечают в Фонде гарантирования.

Получить унаследованный вклад наследник может по истечении шестимесячного срока со дня смерти вкладчика. При этом до истечения этого срока нотариус может выдать наследнику разрешение на получение части вклада наследодателя, если это вызвано обстоятельствами, имеющими существенное значение.

Банк выплачивает наследнику вклад (часть вклада) на основании документов, определенных законодательством Украины. Обычно это свидетельство о наследстве, документ, удостоверяющий личность, ИНН, свидетельство о смерти вкладчика. Однако может возникнуть потребность в предъявлении других документов, поэтому предварительно нужно проконсультироваться по этому вопросу с банком.

Выплата гарантированного возмещения наследникам вкладчиков обанкротившихся банков осуществляется по результатам рассмотрения индивидуальных обращений в Фонд гарантирования вкладов.

Для этого наследник должен прислать в Фонд:

подписанное заявление о выплате гарантированного возмещения с указанием фактического места жительства и даты подачи (примерная форма заявления по ссылке в комментариях);

копию ИНН ;

; заверенную личной подписью копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с информацией о фамилии, имени, отчестве, серии, номере, наименовании или коде органа, выдавшего документ, дате выдачи;

нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.

В случае обращения представителя наследника дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия документа, подтверждающего статус представителя лица (доверенность).

Расчет суммы возмещения, которое выплачивается наследникам вкладчика, осуществляется на основе, пропорциональной унаследованным ими частям вклада, в пределах суммы возмещения, которая причиталась умершему лицу.

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