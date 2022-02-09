Может ли несовершеннолетний заниматься предпринимательской деятельностью

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, с какого возраста физлицо имеет право заниматься предпринимательской деятельностью.
Как объясняют в Главном управлении ГНС в Ровенской области, согласно Гражданскому кодексу Украины полная гражданская дееспособность может быть предоставлена физическому лицу, достигшему шестнадцати лет и желающему заниматься предпринимательской деятельностью.
“При наличии письменного согласия на это родителей (усыновителей), попечителя или органа опеки и попечительства такое лицо может быть зарегистрировано как предприниматель. В этом случае физическое лицо приобретает полную гражданскую дееспособность с момента государственной регистрации его как предпринимателя”, – сказано в сообщении
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Полная гражданская дееспособность, предоставленная физическому лицу, распространяется на все гражданские права и обязанности.
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