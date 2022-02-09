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Может ли несовершеннолетний заниматься предпринимательской деятельностью

Может ли несовершеннолетний заниматься предпринимательской деятельностью

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, с какого возраста физлицо имеет право заниматься предпринимательской деятельностью.

Как объясняют в Главном управлении ГНС в Ровенской области, согласно Гражданскому кодексу Украины полная гражданская дееспособность может быть предоставлена физическому лицу, достигшему шестнадцати лет и желающему заниматься предпринимательской деятельностью.

“При наличии письменного согласия на это родителей (усыновителей), попечителя или органа опеки и попечительства такое лицо может быть зарегистрировано как предприниматель. В этом случае физическое лицо приобретает полную гражданскую дееспособность с момента государственной регистрации его как предпринимателя”, – сказано в сообщении

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Полная гражданская дееспособность, предоставленная физическому лицу, распространяется на все гражданские права и обязанности.

Справка Finance.ua:

  • на рынке труда насчитывается более 4000 вакансий для молодежи. Самыми активными в трудоустройстве студентов оказались работодатели по гостинично-ресторанному бизнесу и торговле;
  • как показало исследования, довольны своей работой почти половина наших сограждан, а именно 48%. В противовес этому удовлетворенность собственным доходом украинцев оказалась критически низкой. 69% опрошенных отметили, что их не устраивает уровень заработной платы. Довольными своей зарплатой оказалось чуть более четверти украинцев (всего 27% респондентов). Еще 4% не определилось с ответом.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Навигатор-Инвест
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