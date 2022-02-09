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Disney займется развитием метавселенной

Disney займется развитием метавселенной

Руководство Disney определилось, кто возглавит развитие цифровой метавселенной. Разработкой стратегии данного проекта на ближайшие годы займется Майк Уайт.

По словам представителей компании, в задачи Уайта войдет создание совершенно новой парадигмы видения классических диснеевских историй. Он должен будет руководить проектом, который соединит две вселенные — цифровую и анимированную, чтобы продвигать позиции Disney по мере развития WEB 3.0.

Стоит отметить, что у Уайта отличный послужной список и богатый опыт. Он присоединился к компании еще в 2011 году. Через три года его повысили до старшего вице-президента отдела, занимающегося разработкой новых продуктов и потребительского опыта. И вот в 2022 году его ждет новое назначение.

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По словам представителя компании, они не сомневаются, что двигаются в правильном направлении. Свыше 100 лет анимация Disney на экране и аниматроника в реальном мире помогают создавать удивительные истории для зрителей.

С появлением метавселенной потребителям будут доступны новые миры, созданные при соединении анимации, симуляции, инновационных технологий и оригинального сторителлинга. Трехмерные цифровые визуализации привнесут в реальную жизнь новый пользовательский опыт. Сейчас подобные проекты становятся настоящим мейнстримом. И это не только игры, как Sandbox, но и такие крупные компании, как Facebook, недавно переименованная в Meta.

По материалам Incrypted
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