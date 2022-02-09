Disney займется развитием метавселенной

Руководство Disney определилось, кто возглавит развитие цифровой метавселенной. Разработкой стратегии данного проекта на ближайшие годы займется Майк Уайт.
По словам представителей компании, в задачи Уайта войдет создание совершенно новой парадигмы видения классических диснеевских историй. Он должен будет руководить проектом, который соединит две вселенные — цифровую и анимированную, чтобы продвигать позиции Disney по мере развития WEB 3.0.
Стоит отметить, что у Уайта отличный послужной список и богатый опыт. Он присоединился к компании еще в 2011 году. Через три года его повысили до старшего вице-президента отдела, занимающегося разработкой новых продуктов и потребительского опыта. И вот в 2022 году его ждет новое назначение.
Читайте также: Boeing построит первый самолет в метавселенной
По словам представителя компании, они не сомневаются, что двигаются в правильном направлении. Свыше 100 лет анимация Disney на экране и аниматроника в реальном мире помогают создавать удивительные истории для зрителей.
С появлением метавселенной потребителям будут доступны новые миры, созданные при соединении анимации, симуляции, инновационных технологий и оригинального сторителлинга. Трехмерные цифровые визуализации привнесут в реальную жизнь новый пользовательский опыт. Сейчас подобные проекты становятся настоящим мейнстримом. И это не только игры, как Sandbox, но и такие крупные компании, как Facebook, недавно переименованная в Meta.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентамВчера, 08:07 - 1598 16
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опросаВчера, 09:02 - 4245 11
Россия выпала из топ-3 крупнейших импортеров украинских товаровПозавчера, 06:12 - 1187 6
Депутатам установили размеры должностных окладовВчера, 15:15 - 675 5
Рада легализовала виртуальные активыВчера, 15:01 - 1498 4
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опросаВчера, 09:02 - 4245 11
«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентамВчера, 08:07 - 1598 16
В Україну заходить великий IT-аутсорсер Sii Group, хочуть найняти 3000 співробітниківВчера, 14:32 - 1546
Рада легализовала виртуальные активыВчера, 15:01 - 1498 4
Межбанк: чего ждать от валюты в ближайшее времяВчера, 10:30 - 1316 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 931
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3551 10
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1719
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3941
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1823 2