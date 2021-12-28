Boeing построит первый самолет в метавселенной

Слово «метавселенная» звучит все чаще. Прибегнуть к метавселенной решил и один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники — Boeing.

По данным Reuters, компания намерена сконструировать таким образом свой первый самолет. На заводе будущего иммерсивные трехмерные инженерные проекты будут реализовываться роботами и механиками из разных точек планеты. Первые будут непосредственно связываться друг с другом в процессе, а люди — работать через гарнитуры HoloLens от Microsoft стоимостью 3,5 тыс. долл.

Boeing рассчитывает перейти в цифровую экосистему через два года. Ее суть заключается в создании и соединении виртуальных трехмерных копий «цифрового двойника» самолета и производственной системы, способной запускать симуляцию.

«Речь идет об усилении инженерного дела. Мы говорим об изменении методов работы всей компании», — заявил в первом почти за два года интервью Reuters главный инженер Boeing Грег Хислоп.

По его словам, более 70% проблем с качеством в авиакомпании связаны с дизайном. И новые инструменты будут иметь ключевое значение: Boeing планирует после создания вывести новую авиацию на рынок через 4-5 лет.

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Не так давно главный исполнительный директор Airbus, главного конкурента Boeing, Гийом Фори обещал «изобрести новые производственные системы и использовать возможности данных» для оптимизации промышленной системы. Стремления обоих авиагигантов символизируют цифровую революцию. Многие компании, включая Ford Motor и Meta Platforms хотят перейти в виртуальный мир метавселенной.

В 2018 году Boeing начала тестирование технологии дополненной реальности для предоставления техническим специалистам интерактивных трехмерных электрических схем в режиме реального времени.

Кризис Boeing 737 Max. Амбициозные планы компании Boeing озвучены после кризиса 737 Max 8: в 2018 году в Индонезии разбился самолет авиакомпании Lion Air с 181 людьми на борту, а в 2019 году в Эфиопии рухнуло воздушное судно Ethiopian Airlines с 149 пассажирами.

До этого Boeing 737 Max 8 опережал своего главного конкурента — Airbus А320 NEO. Но после двух авиакатастроф 737 MAX запретили летать почти по всему миру, производство было остановлено, а компания понесла миллиардные убытки.